Выплаты от Фонда Говарда Баффета — где украинки могут получить от 3 тыс. долларов

До 16 ноября 2025 года украинские женщины могут присоединиться к грантовой программе при поддержке Фонда Говарда Баффета. Прием заявок возобновили и обнародовали перечень требований.

Об этом говорится в сообщении Women's Farmers Council в социальной сети Facebook.

Программа помощи при поддержке Фонда Говарда Баффета

Как отмечается, речь идет о реализации программы международной гуманитарной организации Mercy Corps при содействии Фонда Говарда Г. Баффета, которая призвана предоставить знания и гранты украинским женщинам-фермерам в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В рамках программы женщинам-фермершам будет доступна учебная программа по ряду направлений деятельности, в частности, в овощеводстве, ягодоводстве, садоводстве, пчеловодстве, птицеводстве, скотоводстве, свиноводстве, кролиководстве, овцеводстве и козоводстве.

Участницам, которым удастся успешно пройти обучение, будет предоставлена возможность приобщиться к поездкам на передовые сельские хозяйства.

Какие требования к участницам программы

Те гражданки, у которых возникнет желание присоединиться к программе по поддержке фермерского хозяйства от Mercy Corps, должны подпадать под следующие требования:

возглавлять домохозяйство/агробизнес;

намереваться начать собственное дело в агросфере без опыта;

осуществлять/планировать агродеятельность на участке земли площадью до 150 га.

Женщины получат на конкурсной основе право на финансовый грант в размере от 3 тыс. до 7 тыс. долларов. Деньги можно будет использовать на запуск или поддержку собственного дела.

Объявление. Источник: Women's Farmers Council

Подробности и условия регистрации можно уточнить на портале и по контактному номеру Mercy Corps: 0 800 332 590.

