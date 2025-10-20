Выплаты от Красного Креста в 23 тыс. грн — какие условия и необходимые документы

Мобильная бригада Красного Креста Украины. Фото: redcross.org.ua

В одном из регионов граждане могут принять участие в программе грантовой поддержки от Украинского Красного Креста. В ее рамках предусмотрено предоставление денежной помощи домохозяйствам, пострадавшим от последствий войны, на поддержку сельскохозяйственной жизнедеятельности на зимний период.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Реклама

Читайте также:

Что стоит знать о программе помощи от Красного Креста

Как отмечается, речь идет о предоставлении помощи домохозяйствам в Садовской сельской громаде Сумского района Сумской области в рамках проекта "Подготовка к зиме — 2025-2026". Она предусматривает предоставление средств на утепление загонов для домашнего скота, а также получение профессиональных консультаций от ветеринаров:

Ветуслуги для коров, лошадей, коз, овец, свиней, пушных зверей, кроме домашних собак, кошек. Финансовые гранты на утепление загонов на зимний период в размере около 23 тыс. грн.

Приобщиться к программе могут жители, проживающие в населенных пунктах громады, имеющие мотивацию и опыт ведения животноводства, физически могут вести сельскохозяйственную деятельность, а также имеют крупный рогатый скот, лошадей (от одной головы), мелкий рогатый скот, свиней (от двух голов), мелких животных — кроликов, пушных зверей (от 20 голов).

Важно отсутствие подобной поддержки от других гуманитарных организаций в 2025 году. Нужно иметь уязвимость в таком виде:

внутренне перемещенные лица (после 24 февраля 2022 года);

родители или опекуны, воспитывающие от двух несовершеннолетних детей;

одинокие родители или опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей;

в семье есть лица с инвалидностью, люди старше 65 лет;

одинокие женщины;

граждане, которые были демобилизованы после 24 февраля 2022 года;

малообеспеченные семьи.

Регистрация на помощь и необходимые документы

Граждане, которые хотят принять участие в программе грантовой поддержки от Украинского Красного Креста, должны подать документы до 22 октября 2025 года. А именно:

справку, где подтверждается фактический состав домохозяйства;

паспорт старого или нового образца (оригинал);

справку о месте регистрации;

идентификационные коды;

выписку из банка с IBAN;

документы, где указан имеющийся критерий уязвимости.

Все желающие должны предварительно заполнить специальную онлайн-анкету.

Все детали можно уточнить по контактам в будни с 10:00 до 15:00:

+38 (067) 356-51-52;

+38 (095) 570-37-53.

Ранее мы писали, что, те, кто желает получить финпомощь от Норвежского совета по делам беженцев, могут сами проверить статус поданной заявки. Предоставлена специальная инструкция.

Также мы рассказывали о реализации проекта поддержки граждан в Херсонской области. Средства на развитие собственного дела предоставят за счет финансирования Великобритании.