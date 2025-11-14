Виплати від УВКБ ООН — кому та за яких умов українцям гарантують виплати на пів року

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2025 року українцям в одному з регіонів доступна програма з надання фінансової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на пів року. Виплати за відповідності критеріям нададуть на оренду житла.

Умови надання грошової допомоги на оренду житла

Як зазначають в УВКБ ООН, такою можливістю можуть скористатися мешканці Дніпропетровської області. Відповідні компенсації організація виплатить через благодійний фонд "Право на захист", який займається збором заявок.

Згідно з правилами, учасниками програми зможуть стати внутрішні переселенці, які нині мешкають у таких місцях тимчасового проживання:

Входять до переліку, згідно з урядовою постановою №930. Не призначені для довготривалого проживання (дитячі садки, школи, медичні заклади) і загрожує розформування. Модульні містечка. Орендоване житло з поганими умовами/загрожує виселення.

За умовами програми, учасники отримають юридичні й кар'єрні консультації, а також гроші на оренду житла на шестимісячний термін.

Як зареєструватися у програмі допомоги

БФ "Право на захист" проводить збір інформації для реєстрації у програмі з надання виплат на оренду житла. Всі охочі повинні пройти спеціальне опитування, проте анкетування не передбачає автоматичної реєстрації.

В УВКБ ООН наголошують, що обов'язковою умовою участі в програмі буде наявність стратегія виходу з неї. Так, заявникам необхідно самостійно знайти собі житло на проживання та здійснити оплату за перші два місяці. Надалі організатор компенсує витрати.

"Усі учасники повинні бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду підтримки. Для цього потрібно мати план наступної активності для набуття спроможності оплачувати оренду", — йдеться у повідомленні.

Також участь можуть взяти тільки ті родини, жоден із членів яких не бере й ніколи раніше не брав участь у програмі фіндопомоги на оренду житла й не залучений до програм держсубсидій на оренду житла.

