По 1 тыс. грн каждому зимой — откуда правительство возьмет деньги

По 1 тыс. грн каждому зимой — откуда правительство возьмет деньги

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 22:04
обновлено: 23:02
Каждому украинцу выплатят по 1 тысячи гривен – за счет чего будут финансировать "Зимнюю поддержку"
Люди держит деньги в руке. Фото: Unsplash

Кабмин Украины планирует перераспределение средств из других программ социальной поддержки, чтобы выплатить населению по 1 тысяче гривен по программе "Зимняя поддержка". Как ожидается, сократится финансирование программ "Социальная защита детей и семьи" и "Поддержка малообеспеченных семей".

Об этом пишет Экономическая правда

Читайте также:

Тысяча гривен от Зеленского и сокращение других программ

По данным журналистов, в сопроводительных письмах к постановлению Кабмина о выплате 1 тысячи гривен говорится, что деньги хотят предоставить 11 миллионам граждан. Следовательно, государству нужна сумма в 11 миллиардов гривен.

В публикации утверждается, что деньги всем украинцам будут выплачиваться в рамках программы "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства", однако выделенных для нее денег недостаточно, чтобы раздать по 1 тысяче гривен 11 миллионам граждан.

Журналисты узнали, что в планах Кабмина — увеличить расходы на "тысячу от Зеленского" более чем на 4 миллиарда гривен. Для этого правительство возьмет 3 миллиарда гривен из программы "Социальная защита детей и семьи" и 1,4 миллиарда гривен из программы "Поддержка малообеспеченных семей".

Что еще не так с "Зимней поддержкой"

Журналисты Экономической правды утверждают, что у них есть заключение к постановлению о "Зимней поддержке" от Министерства финансов, в котором глава ведомства Сергей Марченко указывает на ряд ошибок в документах и предлагает их исправить.

К тому же Минфин якобы предупредил, что есть риск "потери целесообразности использования бюджетных средств" из-за реализации программы "Зимняя поддержка". Причина: деньги, которые предназначались для граждан в сложных жизненных обстоятельствах, теперь надо выплатить всем гражданам, хотя большая часть этих людей в таких сложных обстоятельствах не находится.

Журналисты отмечают, что несмотря на критические замечания Сергей Марченко согласовал постановление.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, что 1 тысячу гривен от государства украинцам позволят потратить на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • покупку лекарств, книг;
  • взнос в пользу Сил обороны.

Перечень разрешенных расходов еще может измениться, а детальный порядок получения объявят до 15 ноября.

Ранее мы писали, что прием заявок на участие в программе "Зимняя поддержка" продлится до 15 декабря. Помощь также будет предоставляться социально-уязвимым категориям украинцев. Им будут выплачивать по 6,5 тысячи гривен. Также мы рассказывали, что в Украине продолжается экспериментальный проект по базовой социальной поддержке. Финансовую помощь теперь получают даже те, кому ранее не предусматривались выплаты.

выплаты финансовая помощь деньги зима тысяча Зеленского
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
