Выплаты на зимний период — где можно получить 19,4 тыс. грн на покупку твердого топлива

Женщина держит дрова. Фото: Freepik

Общественная организация "Лампа" объявила предварительную регистрацию на предоставление денежной помощи для покупки твердого топлива на зимний период. Размер помощи на одно домохозяйство составит 19,4 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОО "Лампа".

Реклама

Читайте также:

Кто и где сможет получить помощь для покупки твердого топлива

Как отмечается, представители организации начали свою деятельность в Сумской области. Предварительная регистрация на денежную помощь для приобретения дров и угля доступна для жителей старостинских округов Шосткинской громады:

Ивотский старостинский округ (с. Ивот);

Клишковский старостинский округ (с. Клишки, с. Заболотное, с. Солотвино, с. Киевское, с. Холодовщина, с. Большой лес);

Собицкий старостинский округ (с. Собич, с. Лесное).

"Денежная помощь для закупки твердого топлива — это финансовая поддержка, которую вы можете использовать для приобретения дров, угля, брикетов для отопления жилья", — сообщают в организации.

Зарегистрироваться могут граждане, которые относятся к таким категориям:

внутренние переселенцы;

лица с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями;

многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;

лица пожилого возраста от 60 лет;

одинокие граждане/домохозяйства возглавляют женщины;

ветераны войны;

родители-воспитатели/усыновители/приемные родители;

беременные женщины и семьи с детьми до трех лет.

Правила регистрации в программе помощи

Принимать заявки от граждан на программу денежной помощи для покупки твердого топлива на зимний период будут до 26 октября 2025 года.

Зарегистрироваться на специальном портале может только один человек от домохозяйства. В случае соответствия критериям заявители получат СМС-приглашение на физическую регистрацию. Сам факт регистрации не является гарантией получения помощи.

Все детали по денежной помощи можно уточнить по следующим контактам в будни с 10:00 до 17:00:

0 (800) 33-60-13 (бесплатно по Украине);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

Помощь окажут в сотрудничестве с Датским советом по делам беженцев благодаря финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины, Управления ООН по координации гуманитарных дел.

Ранее мы писали, что в одной из громад доступна финансовая помощь от УВКБ ООН. В ее рамках граждане смогут получить по 10,8 тыс. грн.

Также мы рассказывали, где жители, которым исполнилось 65 лет смогут получить помощь на поддержание здоровья. Размер разовой выплаты будет составлять 10 тыс. грн.