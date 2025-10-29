Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь UNHCR Ukraine — кто получит средства осенью

Денежная помощь UNHCR Ukraine — кто получит средства осенью

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 11:00
обновлено: 11:26
Выплаты UNHCR Ukraine осенью — как получить пенсионерам и людям с инвалидностью
Украинские граждане. Фото: Новини.LIVE

В одной из украинских прифронтовых громад организация UNHCR Ukraine объявила регистрацию на денежную помощь по программе многоцелевой программы поддержки. Средства смогут получить уязвимые категории украинцев, в частности пенсионеры и люди с инвалидностью.

Об этом информируют представители UNHCR Ukraine в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Для кого предусмотрена помощь UNHCR Ukraine

Денежную помощь могут оформить жители Кролевецкой громады Сумской области. Гражданам необходимо лишь подпадать под правила и заранее подготовить пакет необходимых документов.

Согласно условиям программы, выплаты предусмотрены тем, кто был вынужден перемещаться по стране из-за агрессии России. Каждому из семьи предоставят сумму в 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн в одни руки сразу за трехмесячный период).

Заявки на финпомощь будут принимать от таких категории граждан при условии, что не получали до этого аналогичную поддержку от украинских или международных организаций за предыдущие три месяца:

  1. Переселенцев, которые или переехали в громаду, или вернулись на предыдущий адрес проживания не более шести месяцев назад.
  2. Граждан, прибывших в Украину из-за границы после выезда в начале полномасштабного вторжения РФ.

Право на выплаты будут иметь такие переселенцы и беженцы:

  • мать или отец, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей или если в семье есть люди старшего возраста (более 55 лет);
  • пожилые люди, которые возглавляют домохозяйство;
  • пенсионеры, которые самостоятельно занимаются воспитанием детей до 18 лет;
  • граждане с диагностированными тяжелыми болезнями или инвалидностью.

Среди ключевых требований — ежемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать 5,4 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на финпомощь на Сумщине

Оформить финансовую помощь от UNHCR Ukraine можно будет в г. Кролевец (Кролевецкая ТГ) в четверг, 30 октября 2025 года, для этого записавшись заранее. Регистрация по предварительной записи доступна по телефону пункта сбора данных в областном центре.

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г.Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

После этого заявителей пригласят на встречу по адресу приема: пл. Мира, 2. Часы работы: 12:00-15:00.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить деньги по программе помощи BLOOM. В ее рамках предусмотрено предоставление на собственное дело от 42 тыс. грн.

Еще мы рассказывали, что в октябре в трех областях действует программа зимней денежной помощи от БФ "Посмішка ЮА". Выплаты предоставят на покрытие расходов за коммунальные услуги.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации