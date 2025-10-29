Выплаты UNHCR Ukraine осенью — как получить пенсионерам и людям с инвалидностью

Украинские граждане. Фото: Новини.LIVE

В одной из украинских прифронтовых громад организация UNHCR Ukraine объявила регистрацию на денежную помощь по программе многоцелевой программы поддержки. Средства смогут получить уязвимые категории украинцев, в частности пенсионеры и люди с инвалидностью.

Об этом информируют представители UNHCR Ukraine в Telegram.

Для кого предусмотрена помощь UNHCR Ukraine

Денежную помощь могут оформить жители Кролевецкой громады Сумской области. Гражданам необходимо лишь подпадать под правила и заранее подготовить пакет необходимых документов.

Согласно условиям программы, выплаты предусмотрены тем, кто был вынужден перемещаться по стране из-за агрессии России. Каждому из семьи предоставят сумму в 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн в одни руки сразу за трехмесячный период).

Заявки на финпомощь будут принимать от таких категории граждан при условии, что не получали до этого аналогичную поддержку от украинских или международных организаций за предыдущие три месяца:

Переселенцев, которые или переехали в громаду, или вернулись на предыдущий адрес проживания не более шести месяцев назад. Граждан, прибывших в Украину из-за границы после выезда в начале полномасштабного вторжения РФ.

Право на выплаты будут иметь такие переселенцы и беженцы:

мать или отец, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей или если в семье есть люди старшего возраста (более 55 лет);

пожилые люди, которые возглавляют домохозяйство;

пенсионеры, которые самостоятельно занимаются воспитанием детей до 18 лет;

граждане с диагностированными тяжелыми болезнями или инвалидностью.

Среди ключевых требований — ежемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать 5,4 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на финпомощь на Сумщине

Оформить финансовую помощь от UNHCR Ukraine можно будет в г. Кролевец (Кролевецкая ТГ) в четверг, 30 октября 2025 года, для этого записавшись заранее. Регистрация по предварительной записи доступна по телефону пункта сбора данных в областном центре.

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г.Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

После этого заявителей пригласят на встречу по адресу приема: пл. Мира, 2. Часы работы: 12:00-15:00.



