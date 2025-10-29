Виплати UNHCR Ukraine восени — як отримати пенсіонерам та людям з інвалідністю

Українські громадяни. Фото: Новини.LIVE

В одній з українських прифронтових громад організація UNHCR Ukraine оголосила реєстрацію на грошову допомогу за програмою багатоцільової програми підтримки. Кошти зможуть отримати вразливі категорії українців, зокрема пенсіонери та люди з інвалідністю.

Про це інформують представники UNHCR Ukraine у Telegram.

Для кого передбачена допомога UNHCR Ukraine

Грошову допомогу можуть оформити жителі Кролевецької громади Сумської області. Громадянам необхідно лише підпадати під правила та заздалегідь підготувати пакет необхідних документів.

Згідно з умовами програми, виплати передбачені тим, хто був змушений переміщатись по країні через агресію Росії. Кожному з родини нададуть суму в 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн в одні руки одразу за тримісячний період).

Заявки на фіндопомогу прийматимуть від таких категорії громадян за умови, що не отримували до цього аналогічну підтримку від українських або міжнародних організацій за попередні три місяці:

Переселенців, які або переїхали в громаду, або повернулись на попередню адресу проживання не більш ніж шість місяців тому. Громадян, які прибули в Україну з-за кордону після виїзду на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Право на виплати матимуть такі переселенці та біженці:

мати чи батько, які самостійно виховують неповнолітніх дітей чи якщо в родині є люди старшого віку (більш ніж 55 років);

люди похилого віку, які очолюють домогосподарство;

пенсіонери, які самостійно займаються вихованням дітей до 18 років;

громадяни з діагностованими тяжкими хворобами чи інвалідністю.

Серед ключових вимог — щомісячний дохід на одну особу у сім'ї не повинен перевищувати 5,4 тис. грн.

Як зареєструватися на фіндопомогу на Сумщині

Оформити фінансову допомогу від UNHCR Ukraine можна буде в м. Кролевець (Кролевецька ТГ) у четвер, 30 жовтня 2025 року, для цього записавшись заздалегідь. Реєстрація за попереднім записом доступна за номером телефону пункту збору даних в обласному центрі.

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Після цього заявників запросять на зустріч за адресою прийому: пл. Миру, 2. Години роботи: 12:00-15:00.



