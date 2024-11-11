Выплаты украинцам – какую помощь могут получить фермеры и агрономы

Денежная помощь украинцам — кому выплатят до 3 000 долларов
Программа поддержки сельского хозяйства Украины реализуется международной гуманитарной организацией Mercy Corps при содействии Фонда Говарда Г. Баффета. Денежные выплаты могут получить домохозяйства в нескольких областях, а также мелкие фермеры.
Об этом сообщили на официальной странице Mercy Corps.
Кто может принять участие в программе
Целью проекта является помощь украинским аграриям возобновить сельскохозяйственную деятельность и преодолеть последствия полномасштабной войны. Работа международной гуманитарной организации распространяется на семьи, вынужденно переместившиеся из-за боевых действий, фермеров и представителей бизнеса, тесно связанных с сельским хозяйством.
К участию в программе приглашают такие категории украинцев:
- местное население (граждан, зарегистрированных на территориях, где ведутся (велись) боевые действия, перечень которых утвержден Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий);
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- фермеров, которые нуждаются в деньгах для возобновления сельскохозяйственной деятельности.
Отметим, что программу реализуют исключительно на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.
Сумма помощи и как получить
Участникам проекта выплачивают в среднем 3 000 долларов в гривневом эквиваленте по актуальному курсу Национального банка (НБУ). Но размер может варьироваться в зависимости от нужд домохозяйства. Полученную сумму можно использовать на фермерскую деятельность.
Для начала соискателям необходимо выполнить несколько простых шагов для регистрации в программе:
- создать учетную запись на сайте Mercy Corps;
- заполнить форму заявки (анкета откроется после регистрации);
- ответить на вопросы, которые помогут организации оценить индивидуальные потребности и направления использования помощи.
Участникам не нужно представлять детальный бизнес-план, хватит краткого описания текущей деятельности и потребностей домохозяйства. Отбор будут проводить на конкурсной основе, учитывая риски безопасности. Предполагается, что благодаря проекту мелкие фермеры смогут встать на ноги и продолжить собственное дело, несмотря на вызовы полномасштабной войны.
Напомним, украинцам доступны разные программы финансовой поддержки от международных организаций. К примеру, ООН принимает заявки от жителей Александрии Кировоградской области. Люди могут получить 10 800 грн за три месяца.
Также мы писали, что Германия продолжает принимать украинских беженцев, предоставляя убежища и денежные выплаты. Стали известны условия назначения помощи на детей.
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