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Денежная помощь украинцам — кому выплатят до 3 000 долларов

11 ноября 2024 11:00
Елизавета Супивская - редактор
Выплаты украинцам – какую помощь могут получить фермеры и агрономы
Агроном на поле. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Программа поддержки сельского хозяйства Украины реализуется международной гуманитарной организацией Mercy Corps при содействии Фонда Говарда Г. Баффета. Денежные выплаты могут получить домохозяйства в нескольких областях, а также мелкие фермеры.

Об этом сообщили на официальной странице Mercy Corps.

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Кто может принять участие в программе

Целью проекта является помощь украинским аграриям возобновить сельскохозяйственную деятельность и преодолеть последствия полномасштабной войны. Работа международной гуманитарной организации распространяется на семьи, вынужденно переместившиеся из-за боевых действий, фермеров и представителей бизнеса, тесно связанных с сельским хозяйством.

К участию в программе приглашают такие категории украинцев:

  • местное население (граждан, зарегистрированных на территориях, где ведутся (велись) боевые действия, перечень которых утвержден Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий);
  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • фермеров, которые нуждаются в деньгах для возобновления сельскохозяйственной деятельности.

Отметим, что программу реализуют исключительно на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Сумма помощи и как получить

Участникам проекта выплачивают в среднем 3 000 долларов в гривневом эквиваленте по актуальному курсу Национального банка (НБУ). Но размер может варьироваться в зависимости от нужд домохозяйства. Полученную сумму можно использовать на фермерскую деятельность.

Для начала соискателям необходимо выполнить несколько простых шагов для регистрации в программе:

  • создать учетную запись на сайте Mercy Corps;
  • заполнить форму заявки (анкета откроется после регистрации);
  • ответить на вопросы, которые помогут организации оценить индивидуальные потребности и направления использования помощи.

Участникам не нужно представлять детальный бизнес-план, хватит краткого описания текущей деятельности и потребностей домохозяйства. Отбор будут проводить на конкурсной основе, учитывая риски безопасности. Предполагается, что благодаря проекту мелкие фермеры смогут встать на ноги и продолжить собственное дело, несмотря на вызовы полномасштабной войны.

Напомним, украинцам доступны разные программы финансовой поддержки от международных организаций. К примеру, ООН принимает заявки от жителей Александрии Кировоградской области. Люди могут получить 10 800 грн за три месяца.

Также мы писали, что Германия продолжает принимать украинских беженцев, предоставляя убежища и денежные выплаты. Стали известны условия назначения помощи на детей.

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