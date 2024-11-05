Виплати для дітей біженців у Німеччині — які умови у 2024 році

Українська дитина. Фото: ЕРА

Німеччина, яка прийняла найбільше українських біженців (понад 1,2 млн осіб), продовжує гарантувати фінансову підтримку у 2024 році. Відомо, які суми виплат та умови надання грошових дотацій на дітей.

Про це йдеться у матеріалах Федерального агентства зайнятості цієї країни.

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Виплати для дітей біженців у Німеччині

Цього року для біженців, які офіційно перебувають у Німеччині, передбачена спеціальна грошова допомога на дітей. Таку дитячу дотацію виплачують неповнолітнім дітям або їхнім батькам. Сума виплати становить 250 євро. В окремих випадках допомога може виплачуватися до 25 років. Дитяча дотація нараховується на наданий банківський рахунок.

Серед умов надання відповідної дотації — наявність правового дозволу батьків дітей на перебування в Німеччині відповідно до параграфа 24 законодавства про перебування іноземців у цій країні (Aufenthaltsgesetz). Також право на перебування має включати право на працевлаштування щонайменше на пів року.

Відповідна виплата також передбачена для дітей, які не знають, де перебувають їхні батьки, чи є повними сиротами. Так діти мають самостійно подати заяву на виплати. З-поміж умов — правовий дозвіл на перебування у Німеччині відповідно до чинного законодавства країни. Працевлаштування або певна тривалість перебування не є обов’язковими.

Перелік документів та як оформити гроші на дітей

Федеральне бюро зайнятості ФРН розглядає можливість надання дотацій на дітей на основі таких документів:

заяви на отримання грошової допомоги для дитини (Antrag auf Kindergeld);

додатку до заяви з інформацією про дитину про отримання допомоги;

правового дозволу на перебування у Німеччині відповідно до параграфа 24 закону про перебування іноземців y цій країні (зокрема, дозвіл на перебування/початковий дозвіл на перебування, з яким один із батьків може працювати) для когось одного з батьків, для дитини;

доказу про місцеперебування дитини, зокрема, довідки з реєстрування в міграційній службі чи довідки із закладу навчання/дитячого садка, позашкільного закладу, школи.

Якщо є посвідка на тимчасове проживання, діти-сироти та діти, які не знають, де проживають їхні батьки, мають заповнити спеціальну форму заяви.

Уповноважене відомство німецького агентства зайнятості можна відшукати за посиланням: Dienststellensuche.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Німеччині очікуються значні зміни для біженців з України. Місцева влада має намір ввести новий правовий статус для цих осіб, а також обмежити їхні громадянські права.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Німеччині перенаправляти соцдопомогу біженцям безпосередньо в Україну. Він незадоволений фінансовим стимулом, який дає змогу залишатися у ФРН.