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Грошова допомога безробітним — які виплати і коли їх підвищать

10 листопада 2024 13:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Допомогу по безробіттю планують змінити — що відомо
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В листопаді допомогу по безробіттю отримують 41,9 тисячі осіб, із яких 68% отримують підвищену виплату в розмірі 3600 гривень. Водночас готується новий законопроєкт, що передбачає відновлення довоєнних стандартів виплат та скасування обмежень, запроваджених під час воєнного стану.

Про це повідомила голова правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Наталія Землянська в коментарі "Укрінформу".

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Виплати по безробіттю

З 1 жовтня 2024 року Фонд підвищив мінімальну допомогу по безробіттю на 44%, встановивши її на рівні 3600 гривень.

Ця зміна поширюється на окремі групи громадян, зокрема на осіб із недостатнім страховим стажем (менше 7 місяців за останній рік), тих, хто має перерву в стажі понад сім місяців, а також на внутрішньо переміщених осіб, які втратили документи про страховий стаж. На сьогодні 28,6 тисячі безробітних (68% усіх отримувачів допомоги) отримують виплату 3600 гривень, що становить 45% від мінімальної зарплати, яка наразі становить 8000 гривень. Це відповідає рекомендаціям Міжнародної організації праці (МОП) щодо мінімального розміру допомоги по безробіттю.

Перед ухваленням рішення про підвищення мінімальної допомоги по безробіттю розглядалися два варіанти: збільшення до 3028 гривень (виходячи з прожиткового мінімуму) або до 3600 гривень (що складає 45% від мінімальної зарплати). Після обговорень з роботодавцями та профспілками було обрано другий варіант, оскільки профспілки завжди підтримують підвищення соціальних стандартів.

Попри це, навіть після підвищення, не всі безробітні отримують однакову суму допомоги. За даними Землянської, 1,8 тисячі осіб (4% від загальної кількості) отримують лише 1500 гривень щомісяця. Для 11,5 тисячі безробітних (28%) розмір допомоги визначається з урахуванням їнього попереднього доходу.

Які зміни планує уряд

Землянська також повідомила, що наразі активно розробляється законопроєкт, метою якого є відновлення довоєнних стандартів виплат по безробіттю. З квітня 2022 року через воєнний стан були введені обмеження: максимальна тривалість отримання допомоги обмежена 90 календарними днями, а її розмір не може перевищувати мінімальну заробітну плату.

Урядовиця підкреслила, що вже тривають дискусії щодо можливості повернення попередніх умов виплат і скасування лімітів їхнього розміру. За її словами, "настав час повернути Фонду його страхову функцію в частині виплат по безробіттю", хоча ця позиція залишається спірною і викликає суперечки серед експертів.

У майбутньому планується розширення програми підтримки безробітних та підвищення мінімальних виплат відповідно до рекомендацій МОП. Очікується, що новий законопроєкт відновить довоєнні правила, що має покращити ситуацію для багатьох громадян, які втратили роботу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні під час війни посилилися вимоги для отримання статусу безробітного. У 2024 році його надають особам працездатного віку до призначення пенсії, які не мають заробітку та інших доходів, готові й здатні почати працювати.

Також ми писали, що близько 8 мільйонів українців не працюють і не шукають роботу. У Міністерстві економіки перелічили, які категорії громадян входять в це число. 

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