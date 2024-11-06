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Фінансова допомога у листопаді — де реєструють на виплати

6 листопада 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога — хто зможе зареєструватися на виплати в листопаді
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У листопаді поточного року українці зможуть подати заявки на фінансову допомогу від ООН в Олександрії Кіровоградської області. Для цього потрібно відповідати кільком критеріям вразливості.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Хто зможе зареєструватися на допомогу

Як зазначається, виплати зможуть оформити громадяни, які через війну були змушені переміщатися. А саме:

  • особи, які повернулися з-за кордону в Україну після вимушеного переміщення;
  • громадяни, які переїздили з 24 лютого 2022 року в інші регіони та повернулися на постійні місця проживання.

Серед критеріїв вразливості:

  • родина складається тільки з одного з батьків та дітей до 18 років, які проживають разом з особами віком від 55 років;
  • родину очолює самотня чи кілька людей похилого віку від 55 років, літня людина з однією дитиною або кількома неповнолітніми дітьми;
  • родина має у складі одного чи кількох членів з особливими потребами: тяжкі хвороби, інвалідність.

Важливим також є те, щоб дохід був не менший за 5,4 тис. гривень на одного члена родини.

Допомогу отримають особи, яким не виплачувалась ще допомога міжнародних та благодійних організацій.

Як оформити допомогу та сума виплати

За програмою, розмір допомоги на одного члена родини становить 10,8 тис. гривень (3,6 тис. гривень на одну особу протягом трьох місяців).

Для того, щоб подати заявку, необхідно буде надати оригінали документів кожного члена домогосподарства:

  • паспорт громадянина чи ID-картку;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку внутрішнього переселенця;
  • банківську картку для зарахування коштів;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • документ, де засвідчується законна опіка над дитиною;
  • посвідчення або меддовідка у разі інвалідності або хронічної хвороби.

Під час подання заявки мають бути присутні всі члени домогосподарства, як виняток — дуже маленькі діти та малорухомі люди.

Бригада благодійного фонду "Право на захист" здійснюватиме реєстрацію на надання допомоги 7 та 8 листопада за такою адресою:

Олександрія, вул. Поштова, 9. Графік роботи: з 10:00 до 16:00.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни мають право на грошову допомогу від Запорізького благодійного фонду "Єдність за майбутнє". Виплати доступні одразу у трьох регіонах.

Також ми писали, що деякі громадяни можуть отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) у листопаді. Виплати будуть доступні вразливим категоріям громадян, які опинилися в складних обставинах через агресію РФ, у Сумській області.

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