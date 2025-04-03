Выплаты до 7 тыс. евро — кто из украинцев сможет получить помощь весной

Человек держит валюту. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В рамках инициативы Украинского Красного Креста и Австрийского Красного Креста украинцы могут получить денежную помощь весной 2025 года. Предусмотрена максимальная сумма поддержки до 7 тыс. евро.

Об этом говорится в сообщении организаторов на официальном сайте.

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Финансовую поддержку смогут получить те украинцы, которые имеют бизнес и планируют расширить собственное дело во время войны. Международная франшиза для поддержки предпринимательства в Украине "REDpreneurUA" в рамках проекта помощи предоставит финансирование и менторскую поддержку.

"REDpreneurUA помогает предпринимателям получить необходимые знания, навыки, финансирование и менторскую поддержку для устойчивого развития их бизнеса. Особый акцент делается на акселерацию действующих бизнесов, помогая им адаптироваться к новым условиям, найти новые рынки и расширить возможности", — сообщают в организации.

Приобщиться к комплексной программе поддержки смогут микро- и малые предприятия. Проект предусматривает:

образовательную программу при сотрудничестве со School of ME;

обучение бизнес-мышлению;

менторскую поддержку в течение всего периода обучения и даже после завершения;

мастер-классы при поддержке ведущих экспертов;

нетворкинги/возможности для расширения партнерства;

акселерационную поддержку для бизнесов с целью финансового роста.

Как подать заявку на участие в программе

Зарегистрироваться для участия в программе могут физлица-предприниматели (ФЛП) и юрлица, которые:

имеют регистрацию в Украине;

есть действующий бизнес;

стремятся развить бизнес;

имеют определенные уязвимости.

Все желающие должны заполнить специальную онлайн-форму. Последний день регистрации — 12 апреля 2025 года.

Отберут лучшие бизнесы, которым предоставят грант в 7 тыс. евро на свое дело и длительную менторскую помощь.

"Все бизнесы, участвующие в программе, должны иметь социальную составляющую — способствовать развитию громад, создавать рабочие места, поддерживать уязвимые группы населения или решать важные социальные проблемы через свою деятельность", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что граждане из двух областей смогут подать заявки на финпомощь. Выплаты получат уязвимые категории лиц от Эстонского совета по делам беженцев.

Также мы рассказывали, что украинским женщинам доступна финпомощь в 1 тыс. долларов. Речь идет о тревел-грантах для бизнесвумен и представительниц женских фондов.