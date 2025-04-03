Виплати до 7 тис. євро — хто з українців зможе отримати допомогу навесні

Людина тримає валюту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В рамках ініціативи Українського Червоного Хреста та Австрійського Червоного Хреста українці можуть отримати грошову допомогу навесні 2025 року. Передбачена максимальна сума підтримки до 7 тис. євро.

Про це йдеться у повідомленні організаторів на офіційному поталі.

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Фінансову підтримку зможуть отримати ті українці, які мають бізнес чи планують розширити власну справу під час війни. Міжнародна франшиза для підтримки підприємництва в Україні "REDpreneurUA" в рамках проєкту допомоги надасть фінансування та менторську підтримку.

"REDpreneurUA допомагає підприємцям отримати необхідні знання, навички, фінансування та менторську підтримку для сталого розвитку їхнього бізнесу. Особливий акцент робиться на акселерацію діючих бізнесів, допомагаючи їм адаптуватися до нових умов, знайти нові ринки та розширити можливості", — повідомляють в організації.

Долучитися до комплексної програми підтримки зможуть мікро- та малі підприємства. Проєкт передбачає:

освітню програму за співробітництва зі School of ME;

навчання бізнес-мисленню;

менторську підтримку протягом всього періоду навчання та навіть після завершення;

майстер-класи за підтримки провідних експертів;

нетворкінги/можливості для розширення партнерства;

акселераційну підтримку для бізнесів з метою фінансового зростання.

Як подати заявку на участь у програмі

Зареєструватися для участі у програмі можуть фізособи-підприємці (ФОП) та юрособи, які:

мають реєстрацію в Україні;

є чинний бізнес;

прагнуть розвинути бізнес;

мають певні вразливості.

Всі охочі мають заповнити спеціальну онлайн-форму. Останній день реєстрації — 12 квітня 2025 року.

Відберуть найкращі бізнеси, яким нададуть грант у 7 тис. євро на свою справу та тривалу менторську допомогу.

"Усі бізнеси, що беруть участь у програмі, мають мати соціальну складову — сприяти розвитку громад, створювати робочі місця, підтримувати вразливі групи населення або вирішувати важливі соціальні проблеми через свою діяльність", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що громадяни з двох областей зможуть подати заявки на фіндопомогу. Виплати отримають вразливі категорії осіб від Естонської ради у справах біженців.

Також ми розповідали, що українським жінкам доступна фіндопомога в 1 тис. доларів. Йдеться про тревел-гранти для бізнесвумен та представниць жіночих фондів.