Выплаты на обучение — кто получит деньги от Чехии весной

Человек перечисляет деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Представительство международной благотворительной организации "Caritas Czech Republic in Ukraine" (Каритас Чешской Республики в Украине) открыло регистрацию на участие в конкурсе по получению грантов на обучение и переквалификацию. Проект реализуют в трех украинских областях.

Об этом информирует пресс-служба организации в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Детали конкурса по предоставлению грантов на обучение

Как отмечается, Caritas Czech Republic при поддержке Министерства иностранных дел Чехии профинансирует курсы претендентам, мотивированным профессионально расти и становиться финансово независимыми.

Речь идет о предоставлении грантов на обучение и повышение квалификации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сообщается, что это будет краткосрочное финансирование — до полугода.

Реализация проекта охватит три области в западной части страны. А именно:

Львовскую область;

Ивано-Франковскую область;

Закарпатскую область.

"Если вы, ваши родные или друзья являются внутренне перемещенными лицами после 24 февраля 2022 года, проживаете на Львовщине, Ивано-Франковщине или на Закарпатье, хотите новых знаний для саморазвития и благосостояния — это возможность бесплатно получить навыки для новой работы, карьеры или бизнеса. Чему учиться и где — выбираете вы!", — говорится в сообщении.

Объявление. Источник: Caritas Czech Republic

Какие условия и как подать заявку для участия в конкурсе

Для участия в конкурсе необходимо сделать несколько шагов. Среди которых:

самостоятельно найти и определить для себя направление курсов;

выбрать заведение и организацию для своего обучения;

обосновать свой выбор в анкете на грант.

Регистрация в конкурсе по получению грантов на обучение от БФ "Caritas Czech Republic in Ukraine" продлится до 1 мая 2025 года. Подать заявку можно, заполнив специальную форму.

"Обращаем ваше внимание, что для повышения ваших шансов на получение гранта, мы поощряем вас предоставлять максимально развернутые и информативные ответы на каждый вопрос. Это позволит нам получить более полное представление о вашем опыте, мотивации и ожиданиях от обучения", — добавили организаторы.

Напомним, украинцы могут получить до 100 тыс. грн. Речь идет о реализации программы по предоставлению микрогрантов для открытия и расширения бизнеса.

Также мы сообщали, что для одной из громад в Сумской области доступна денежная помощь от UNHCR. Заявки можно будет подать уязвимым категориям граждан 9 апреля текущего года.