UNHCR платитиме гроші українцям три місяці — хто в списку

Фінпідтримка від UNHCR — хто зможе отримати гроші навесні
Жителі одного з регіонів можуть отримати виплати на три місяці в рамках програми багатоцільової допомоги UNHCR Ukraine. Реєстрацію на фіндопомогу відкриє партнер програми БФ "Право на захист".
Про це анонсували у пресцентрі UNHCR у Telegram.
Умови програми фіндопомоги від UNHCR
Грошова допомога від UNHCR передбачена для жителів Кролевецької територіальної громади у Сумській області. Заявки прийматимуть 9 квітня 2025 року.
Виплати будуть доступні:
- внутрішнім переселенцям, які переїхали за останні пів року;
- біженцям, які повернулися додому після виїзду за кордон через війну.
Громадяни мають відповідати наступним критеріям вразливості:
- обмежені фінансові ресурси: дохід на одну особу в родині не перевищує 5,4 тис. грн;
- у родині є лише батько чи мати, які виховують малолітніх дітей чи дбають про осіб старшого віку;
- у домогосподарстві є лише особи похилого віку, які виховують дітей до 18 років;
- у родині є тяжкохворі особи чи особи з інвалідністю.
Сума допомоги для особливо вразливих категорій осіб становить 10,8 тис. грн. Кожен член домогосподарства отримає по 3,6 тис. грн упродовж тримісячного періоду.
Як зареєструватися у програмі допомоги
Подати заявки на допомогу можна буде 9 квітня 2025 року, у м. Кролевець (Кролевецька ТГ). Адреса прийому: пл. Миру, 2 (години роботи: 12:15-14:00). Потрапити на прийом можна тільки за попереднім записом.
Громадяни можуть звертатись за таким контактним номером телефону для попередньої реєстрації — 063 182 68 38.
Упродовж тижня в області будуть працювати мобільні групи для реєстрації на фіндопомогу. За відповідними оголошеннями потрібно стежити в Telegram-каналі організації.
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