UNHCR платитиме гроші українцям три місяці — хто в списку

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі одного з регіонів можуть отримати виплати на три місяці в рамках програми багатоцільової допомоги UNHCR Ukraine. Реєстрацію на фіндопомогу відкриє партнер програми БФ "Право на захист".

Про це анонсували у пресцентрі UNHCR у Telegram.

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Умови програми фіндопомоги від UNHCR

Грошова допомога від UNHCR передбачена для жителів Кролевецької територіальної громади у Сумській області. Заявки прийматимуть 9 квітня 2025 року.

Виплати будуть доступні:

внутрішнім переселенцям, які переїхали за останні пів року;

біженцям, які повернулися додому після виїзду за кордон через війну.

Громадяни мають відповідати наступним критеріям вразливості:

обмежені фінансові ресурси: дохід на одну особу в родині не перевищує 5,4 тис. грн;

у родині є лише батько чи мати, які виховують малолітніх дітей чи дбають про осіб старшого віку;

у домогосподарстві є лише особи похилого віку, які виховують дітей до 18 років;

у родині є тяжкохворі особи чи особи з інвалідністю.

Сума допомоги для особливо вразливих категорій осіб становить 10,8 тис. грн. Кожен член домогосподарства отримає по 3,6 тис. грн упродовж тримісячного періоду.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Подати заявки на допомогу можна буде 9 квітня 2025 року, у м. Кролевець (Кролевецька ТГ). Адреса прийому: пл. Миру, 2 (години роботи: 12:15-14:00). Потрапити на прийом можна тільки за попереднім записом.

Громадяни можуть звертатись за таким контактним номером телефону для попередньої реєстрації — 063 182 68 38.

Упродовж тижня в області будуть працювати мобільні групи для реєстрації на фіндопомогу. За відповідними оголошеннями потрібно стежити в Telegram-каналі організації.

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Також ми повідомляли, що українцям виплатять гранти від організації Help — Hilfe zur Selbsthilfe. Програма передбачена, щоб підтримати український бізнес під час воєнного стану.