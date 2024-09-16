Финансовая помощь от ООН в 2024 году – где будут доступны выплаты в 11 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2024 года в одном из регионов граждане смогут получить средства от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Одним из условий права на такую помощь есть низкие доходы претендентов.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Согласно обновленным условиям программы, на помощь от УВКБ ООН в сумме 10,8 тыс. гривен на три месяца могут претендовать в Черкассах внутренне перемещенные лица, в течение шести месяцев с момента перемещения, а также граждане, вернувшиеся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий.

Право на помощь получат те, кто подпадает под следующие критерии:

семья имеет только одного родителя с одним или более детьми младше 18 лет или пожилыми лицами от 55 лет;

семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей от 55 лет, лицо с одним ребенком/несколькими несовершеннолетними детьми;

семья имеет одного или нескольких лиц с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).

Также лица, отвечающие критериям уязвимости, должны иметь месячный доход не более 5,4 тыс. гривен на одного члена семьи.

"Если вы получили помощь в размере 2220/3600 грн/чел./месяц от УВКБ ООН/ другого агентства/гуманитарной организации ООН, вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров", — говорится в сообщении.

Также для перемещенных лиц будет предоставляться бесплатная правовая консультация.

Как зарегистрироваться на помощь

Для того, чтобы зарегистрироваться на помощь, нужно иметь справку ВПЛ, оригиналы паспорта и идентификационного кода, при наличии документ, удостоверяющий инвалидность или тяжелое хроническое заболевание.

Пункт сбора данных на денежную помощь в городе Черкассы по ул. Благовестная, 227, будет работать 17 сентября.

Все члены семьи должны присутствовать на регистрации. Исключением являются дети до двух лет, маломобильные граждане, которых представляют родственники по доверенности.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине Международный Комитет Красного Креста (МККК) оказывает помощь в подготовке к прохождению отопительного сезона. В рамках программы можно получить выплаты в размере 25 тыс. грн.

Также мы писали, что некоторым украинцам стала доступна денежная помощь от благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.