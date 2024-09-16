Фінансова допомога у 2024 році — як отримати виплати від Червоного хреста

Допомога у 25 тис. грн від Червоного хреста — хто і як може отримати виплати
В Україні Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) надає допомогу у підготовці до проходження опалювального сезону. В рамках програми можна отримати виплати у розмірі 25 тис. грн.
Про це йдеться у матеріалах Мінреінтеграції.
Хто і яку допомогу отримає у 2024 році
"Прифронтові громади отримають грошову допомогу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста для проходження зими", — йдеться у повідомленні.
Як зазначають у відомстві, МКЧХ спільно з Мінреінтеграції реалізують проєкт з надання допомоги прифронтовим громадам грошової допомоги для проходження холодного періоду. Також громадяни можуть отримати до проходження осінньо-зимового сезону паливні брикети та дрова.
Відповідну допомогу зможуть отримати найбільш вразливі верстви населення у віддалених сільських і напівсільських районах уздовж лінії зіткнення/прикордонних територіях.
Фінансова допомога передбачена для громад в областях:
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Луганська;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Чернігівська.
У рамках діяльності МКЧХ планують цього року надати:
- близько 15 тис. домогосподарств матеріальну допомогу у розмірі 25 тис. грн;
- майже 5,5 тис. домогосподарств отримають понад 11 тис. тонн паливних брикетів;
- понад 1 тис. домогосподарств — дрова.
Також сотні родин отримають від МКЧХ допомогу у вигляді грошей на облаштування житла та будівельні матеріали для оперативного ремонту будинків до зими.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українцям доступні декретні виплати у 2024 році. Ця фінансова допомога є гарантованою кожній жінці після пред'явлення лікарняного листа, виданого у зв’язку з вагітністю та пологами.
Також ми писали, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіло про можливість зареєструватися на нову грошову допомогу від Норвезької ради (NRC). Очікується, що кошти отримають близько 55 тисяч громадян.
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