Фінансова допомога у 2024 році — як отримати виплати від Червоного хреста

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) надає допомогу у підготовці до проходження опалювального сезону. В рамках програми можна отримати виплати у розмірі 25 тис. грн.

Про це йдеться у матеріалах Мінреінтеграції.

Читайте також:

Хто і яку допомогу отримає у 2024 році

"Прифронтові громади отримають грошову допомогу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста для проходження зими", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, МКЧХ спільно з Мінреінтеграції реалізують проєкт з надання допомоги прифронтовим громадам грошової допомоги для проходження холодного періоду. Також громадяни можуть отримати до проходження осінньо-зимового сезону паливні брикети та дрова.

Відповідну допомогу зможуть отримати найбільш вразливі верстви населення у віддалених сільських і напівсільських районах уздовж лінії зіткнення/прикордонних територіях.

Фінансова допомога передбачена для громад в областях:

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Чернігівська.

У рамках діяльності МКЧХ планують цього року надати:

близько 15 тис. домогосподарств матеріальну допомогу у розмірі 25 тис. грн;

майже 5,5 тис. домогосподарств отримають понад 11 тис. тонн паливних брикетів;

понад 1 тис. домогосподарств — дрова.

Також сотні родин отримають від МКЧХ допомогу у вигляді грошей на облаштування житла та будівельні матеріали для оперативного ремонту будинків до зими.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям доступні декретні виплати у 2024 році. Ця фінансова допомога є гарантованою кожній жінці після пред'явлення лікарняного листа, виданого у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також ми писали, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіло про можливість зареєструватися на нову грошову допомогу від Норвезької ради (NRC). Очікується, що кошти отримають близько 55 тисяч громадян.