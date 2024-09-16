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Грошова допомога у вересні — в одному з регіонів виплачують по 11 тис. грн

16 вересня 2024 11:35
Ксенія Симонова - Редактор
Фінансова допомога від ООН у 2024 році — де будуть доступні виплати в 11 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У вересні 2024 року в одному з регіонів громадяни зможуть отримати кошти від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Однією з умов права на таку допомогу є низькі доходи претендентів.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Хто і де може звернутися по допомогу

Згідно з оновленими умовами програми, на допомогу від УВКБ ООН у сумі 10,8 тис. гривень на три місяці можуть претендувати в Черкасах внутрішньо переміщені особи, протягом шести місяців з моменту переміщення, а також громадяни, які повернулись в Україну після вимушеного переміщення в іншу країну через військові дії.

Право на допомогу отримають ті, хто підпадає під наступні критерії:

  • родина має тільки одного з батьків з одним чи більше дітьми віком до 18 років чи літніми особами від 55 років;
  • родину очолює одна самотня чи кілька самотніх літніх осіб від 55 років, особа з однією дитиною/кількома неповнолітніми дітьми;
  • родина має одну чи кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання).

Також особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні мати місячний дохід не більше 5,4 тис. гривень на одного члена родини.

"Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2220/3600 грн/особа/місяць від УВКБ ООН/ іншої агенції/гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім’ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів", — йдеться у повідомленні.

Також для переміщених осіб надаватиметься безкоштовна правова консультація

Як зареєструватися на допомогу

Для того, щоб зареєструватися на допомогу, потрібно мати довідку ВПО, оригінали паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності документ, який посвідчує інвалідність чи тяжке хронічне захворювання.  

Пункт збору даних на грошову допомогу у місті Черкаси за адресою вул. Благовісна, 227, працюватиме 17 вересня.

Всі члени родини мають бути присутні на реєстрації. Винятком є діти до двох років, маломобільні громадяни, яких представляють родичі за довіреністю.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) надає допомогу у підготовці до проходження опалювального сезону. У рамках програми можна отримати виплати у розмірі 25 тис. грн.

Також ми писали, що деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.

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