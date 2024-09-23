Финансовая помощь в сентябре — где доступны выплаты до 11 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2024 года гражданам доступна материальная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Вновь будут принимать заявки в Тернополе и области.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Денежная помощь в Тернополе и области

По условиям программы, на финансовую помощь УВКБ ООН имеют право внутренне перемещенные лица с таким статусом в течение шести месяцев с момента перемещения, а также граждане, вернувшиеся в Украину после вынужденного выезда в другую страну из-за военных действий.

Помощь получат те, кто подпадает под следующие критерии:

в семье есть только один из родителей с одним или более детьми младше 18 лет или пожилыми лицами старше 55 лет;

в семье есть один одинокий или несколько одиноких лиц от 55 лет, лицо с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;

в семье есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни).

Также у лиц, отвечающих критериям уязвимости, месячный доход должен быть не более 5,4 тыс. гривен на одного члена семьи.

"Если вы получили помощь в размере 2220/3600 грн/чел./месяц от УВКБ ООН/ другого агентства/гуманитарной организации ООН, вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров", — сообщают организаторы.

Как зарегистрироваться и какая сумма помощи

Размер финансовой помощи составляет 10,8 тыс. гривен за три месяца (по 3,6 тыс. гривен на одного человека).

Для того, чтобы зарегистрироваться на помощь, нужно иметь справку ВПЛ, оригиналы паспорта и идентификационного кода, при наличии документ, удостоверяющий инвалидность или тяжелое хроническое заболевание.

С 25.09 по 27.09 мобильная бригада будет работать по адресам:

25 сентября г. Теребовля Тернопольской области с 12:00 - 16:30 — ул. Князя Василька, 104а (городской совет).

26 сентября г. Чортков Тернопольской области с 11:00 — 16:00 — ул. Франко, 1 (дом культуры).

в Тернополе 27 сентября прием заявок будет проходить в порядке живой очереди с 09:00 — 15:00 — ул. Медовая, 3.

Что еще стоит знать

Напомним, в результате очередных проверок часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) может потерять государственную помощь на проживание. Переселенцы, которым в марте автоматически продлили выплаты еще на полгода, рискуют быть лишены этой поддержки.

Также мы писали, что правительство ввело новую денежную помощь для внутренне перемещенных лиц в Украине. Поддержка призвана покрыть расходы по стационарному лечению и проживанию.