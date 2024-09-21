Грошова допомога ВПО з 1 жовтня — кого позбавлять виплат

Гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Внаслідок чергових перевірок частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) може втратити державну допомогу на проживання. Переселенці, яким у березні автоматично продовжили виплати ще на півроку, ризикують бути позбавленими цієї підтримки.

Про це розповідають фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

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Державна допомога на проживання, яка становить 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю, буде автоматично продовжена для тих, кому її призначили у березні. Звертатися по виплати повторно не потрібно — їх продовжать ще на півроку без особистого звернення.

Водночас, у вересні органи соціального захисту проведуть додаткову перевірку,за підсумками якої деяким отримувачам виплати буде припинено в жовтні.

Допомогу для переселенців можуть скасувати, якщо вони не відповідають таким критеріям:

майновий стан (наявність депозитів, житла на території, що не належить до зони бойових дій або тимчасової окупації, здійснення великих покупок);

умови автоматичного продовження (наприклад, коли непрацездатна особа стала працездатною);

перевищення доходів сім'ї (якщо середньомісячний сукупний дохід родини перевищує встановлену межу);

індивідуальні доходи (наприклад, якщо середньомісячний дохід окремого ВПО перевищує допустимий рівень).

Що ще треба знати

Нагадаємо, українці, які через війну були змушені покинути свої домівки та отримали статус ВПО, мають право на фінансову допомогу на проживання. Для дорослих сума становить 2000 гривень, а для дітей і осіб з інвалідністю — 3000 гривень. Однак кожен переселенець повинен бути обізнаний, що є ситуації, коли отримані кошти доведеться повернути державі.

Також ми писали, що уряд запровадив нову грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Підтримка покликана покрити витрати на стаціонарне лікування та проживання.