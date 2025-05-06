Выплаты в 29 тыс. грн — кто сможет получить в мае

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из украинских регионов стартовала регистрация на предоставление денежной или натуральной помощи от совместной инициативы Украинского Красного Креста и Всемирной Продовольственной Программы. В рамках этой программы граждане смогут получить сумму в 29 тыс. гривен.

Об этом информирует пресс-служба Украинского Красного Креста в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о денежной помощи

Как отмечается, инициатива по оказанию помощи будет реализована в громадах Харьковской области. Приобщиться к программе смогут уязвимые категории населения:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

лица с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие граждане пожилого возраста.

В случае прохождения отбора к участию в программе граждане смогут получить денежную помощь для ведения личного хозяйства.

Иллюстрация. Источник: Украинский Красный Крест

Размер помощи и как получить

Как сообщают организаторы, граждане могут выбрать или средства, или один из вариантов поддержки на сумму, эквивалентную 29 тыс. грн. Предусмотрены следующие наборы:

для тепличного хозяйства;

для малой механизации;

для садоводства.

Также можно выбрать денежную помощь для развития хозяйства:

животноводства;

пчеловодства.

"Во время программы предусмотрены: консультации, обучение, менторское сопровождение и мониторинг эффективности помощи", — говорится в сообщении.

Подать заявку можно, заполнив специальную онлайн-форму.

Доступна горячая линия для обратной связи:

Всемирная Продовольственная Программа: 0 800 600 122;

Украинский Красный Крест: 0 800 332 656;

Харьковская областная организация УКК: 0 800 332 402;

Линия добропорядочности УКК: 0 800 357 100.

Ранее мы рассказывали, что до конца текущего года некоторые юные граждане смогут получить 10 тыс. грн от местной власти. Речь идет о предоставлении премий для одаренной молодежи в одном из городов.

Также мы писали о возможности получения помощи в 1 тыс. долларов от благотворительного фонда "Gate to Ukraine". Право на выплаты предоставят только тем, кто будет подпадать под четко определенные критерии.