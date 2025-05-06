Выплаты в 29 тыс. грн — кто сможет получить в мае

Денежная помощь в мае — кому выплатят 29 тыс. грн
В одном из украинских регионов стартовала регистрация на предоставление денежной или натуральной помощи от совместной инициативы Украинского Красного Креста и Всемирной Продовольственной Программы. В рамках этой программы граждане смогут получить сумму в 29 тыс. гривен.
Об этом информирует пресс-служба Украинского Красного Креста в Telegram.
Подробнее о денежной помощи
Как отмечается, инициатива по оказанию помощи будет реализована в громадах Харьковской области. Приобщиться к программе смогут уязвимые категории населения:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- лица с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- одинокие граждане пожилого возраста.
В случае прохождения отбора к участию в программе граждане смогут получить денежную помощь для ведения личного хозяйства.
Размер помощи и как получить
Как сообщают организаторы, граждане могут выбрать или средства, или один из вариантов поддержки на сумму, эквивалентную 29 тыс. грн. Предусмотрены следующие наборы:
- для тепличного хозяйства;
- для малой механизации;
- для садоводства.
Также можно выбрать денежную помощь для развития хозяйства:
- животноводства;
- пчеловодства.
"Во время программы предусмотрены: консультации, обучение, менторское сопровождение и мониторинг эффективности помощи", — говорится в сообщении.
Подать заявку можно, заполнив специальную онлайн-форму.
Доступна горячая линия для обратной связи:
- Всемирная Продовольственная Программа: 0 800 600 122;
- Украинский Красный Крест: 0 800 332 656;
- Харьковская областная организация УКК: 0 800 332 402;
- Линия добропорядочности УКК: 0 800 357 100.
Ранее мы рассказывали, что до конца текущего года некоторые юные граждане смогут получить 10 тыс. грн от местной власти. Речь идет о предоставлении премий для одаренной молодежи в одном из городов.
Также мы писали о возможности получения помощи в 1 тыс. долларов от благотворительного фонда "Gate to Ukraine". Право на выплаты предоставят только тем, кто будет подпадать под четко определенные критерии.
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