Выплаты в 2025 году — кто из пенсионеров получит 7 тыс. грн

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В 2025 году некоторые граждане пенсионного возраста смогут получить от государства финансовую помощь от 1 до 7 тыс. грн. На такие выплаты имеют право 100-летние юбиляры.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Социальная защита города Сумы".

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Условия программы помощи для юбиляров

Как отмечается, помощь для граждан, которым исполнилось 100 и более лет, могут получить жители города Сумы. По состоянию на май 2025 года в громаде насчитывается 13 старожилов, которые отпраздновали такую дату.

Соответствующие выплаты ежегодно предоставляет Сумская городская тергромада.

Такая денежная помощь гражданам, которым исполняется 100 лет, является не только актом благотворительности, а уважительным отношением к прошлому.

"Потому что, как мы относимся к своим старшим — так и формируем будущее... Сто лет — это не просто дата. Это жизнь, которая видела войны и мир, голод и хлеб, падение империй и рождение надежды. В каждом столетнем сердце — книга, которую не напишет ни один историк, но которую сохранят морщины, тишина и взгляд", — говорится в сообщении.

Объявление. Источник: Соцзащита города Сумы

Сумы помощи и как получить в 2025 году

С целью соцподдержки наиболее уязвимых слоев населения, программа Сумской городской тергромады "Милосердие" на 2025-2027 годы", предусматривает оказание помощи для тех, кому исполнилось более 100 лет в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, ежегодно. В этом году речь идет о сумме в 1,18 тыс. грн.

Также одноразовую денежную помощь выплачивают по случаю Дня рождения тем, кто празднует свое 100-летие. В 2025 году размер выплаты составляет три прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность — 7 тыс. грн.

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