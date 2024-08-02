Помощь в 3,6 тыс. грн — в одном из регионов можно оформить выплаты на три месяца

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторым гражданам доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов.

Об этом информирует издание Napensii.ua.

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Где и кто может получить финансовую помощь

По данным издания, Благотворительный фонд "Право на защиту" начал сбор информации на получение финпомощи переселенцам от УВКБ ООН в Тернополе. Там работает мобильная бригада фонда.

Подавать заявки могут внутренние переселенцы, которые переехали за последние полгода в пределах Украины, а также те, кто вернулся на свои постоянные адреса проживания, в том числе, и из-за границы. Нужно подпадать под некоторые признаки уязвимостей:

в семье есть только один из родителей с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или с престарелыми (выше 55 лет);

семью возглавляет один или несколько одиноких пожилых граждан (от 55 лет)/пожилой человек с одним или несколькими несовершеннолетними;

в семье есть один/несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни) и есть документальное подтверждение.

Размер финансовой помощи и как оформить

Гражданам пособие выплачивают в размере 3,6 тыс. грн в месяц на человека. Деньги будут поступать в течение трехмесячного периода.

В то же время, на выплаты не смогут рассчитывать семьи, ранее получавшие финпомощь в размере 2,2 тыс. или 3,6 тыс. грн от международных организаций во время военного положения.

Регистрация пройдет 8 августа с 11:00 до 15:00 в Тернополе по адресу: ул. Медовая, 3.

При себе нужно иметь оригиналы документов:

идентификационный код;

паспорт/документы, удостоверяющие личность;

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если есть;

банковская карта главного заявителя);

свидетельство о рождении детей, если есть;

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком, если есть;

удостоверение или медсправка при наличии инвалидности или хронической болезни, если есть.

Организаторы предупреждают, что присутствие всех членов домохозяйства, подпадающих под критерии регистрации, обязательное.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики сообщили о возможности получения единовременного денежного пособия от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для семей с детьми, пострадавшими от российской атаки 8 июля. Максимально можно получить 54 тысячи гривен.

Также мы писали, что в Украине доступна новая денежная помощь для детей до 40 тыс. гривен. Выплаты могут оформить приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов детей, которые сейчас находятся за границей.