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Денежная помощь во Львове — кто получит 10 тыс. грн летом

11 мая 2025 08:45
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Финансовая помощь для украинцев — кто может получить выплату в 10 тыс. грн
Женщина держит в руках деньги с кошельком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Некоторым украинцам в июне 2025 года выплатят дополнительную финансовую помощь. Так, по 10 тыс. гривен ко Дню матери и Дню отца будут предоставлять во Львове.

Об этом говорится в решении исполнительного комитета Львовского городского совета (ЛГС) № 696.

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Денежная помощь украинцам предоставляется в рамках Комплексной программы поддержки:

  • ветеранов войны;
  • членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Выплаты положены жителям Львовской городской территориальной общины (МТГ), которые являются родителями погибших или пропавших без вести защитников и защитниц Украины.

Как получить помощь

Для этого граждане должны подать следующие документы:

  • копию паспорта гражданина Украины (или ID-карту) с имеющимся оригиналом справки о регистрации места жительства (пребывания);
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • справку об открытии и обслуживании счета в учреждении уполномоченного банка;
  • выписку из Реестра Львовской городской территориальной общины о регистрации места жительства (пребывания) матери/отца (жены, детей), погибшего/погибшей на день гибели/смерти на территории Львовской МТГ;
  • копию удостоверения (справки) члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины/удостоверение члена семьи погибшего, выданного (выданной) в установленном порядке в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";
  • копию свидетельства о рождении погибшего/погибшего, пропавшего/пропавшего без вести при особых обстоятельствах;
  • копию свидетельства о смерти погибшего/погибшей;
  • выписку из приказа о призыве;
  • копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Заявление на получение принимают:

  • во Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий;
  • в районных отделах социальной защиты населения;
  • в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Прием документов на получение материальной помощи для женщин продлится до 1 июня. Зато для мужчин процесс продлится до 1 июля.

Напомним, международная благотворительная организация Каритас Чешской Республики в Украине окажет финансовую поддержку гражданам сразу в трех регионах. Так, ВПЛ и владельцы бизнеса могут получить до 5 тыс. евро.

Также мы рассказывали, что в Украине появилась программа по поддержке ветеранского бизнеса. Во время проекта ветеранам выплатят гранты в 6,5 тысячи евро.

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