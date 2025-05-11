Фінансова допомога для українців — хто може отримати виплату у 10 тис. грн

Жінка тримає в руках гроші з гаманцем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деяким українцям у червні 2025 року виплатять додаткову фінансову допомогу. Так, по 10 тис. гривень до Дня матері та Дня батька надаватимуть у Львові.

Про це йдеться у рішенні виконавчого комітету Львівської міської ради (ЛМР) № 696.

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Грошова допомога українцям надається в рамках Комплексної програми підтримки:

ветеранів війни;

членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Виплати належать жителям Львівської міської територіальної громади (МТГ), які є батьками загиблих чи зниклих безвісти захисників і захисниць України.

Як отримати допомогу

Для цього громадяни мають подати такі документи:

копію паспорта громадянина України(або ID-картку) з наявним оригіналом довідки про реєстрацію місця проживання (перебування);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

довідку про відкриття та обслуговування рахунку в установі уповноваженого банку;

витяг з Реєстру Львівської міської територіальної громади про реєстрацію місця проживання (перебування) матері/батька (дружини, дітей), загиблого/загиблої на день загибелі/смерті на території Львівської МТГ;

копію посвідчення (довідки) члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України/посвідчення члена сім’ї загиблого, виданого (виданої) у встановленому порядку відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

копію свідоцтва про народження загиблого/загиблої, зниклого/зниклої безвісти за особливих обставин;

копію свідоцтва про смерть загиблого/загиблої;

витяг з наказу про призов;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Заяву на отримання виплат приймають:

у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій;

у районних відділах соціального захисту населення;

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).

Приймання документів на отримання матеріальної допомоги для жінок триватиме до 1 червня. Натомість для чоловіків процес триватиме до 1 липня.

Нагадаємо, міжнародна благодійна організація Карітас Чеської Республіки в Україні надасть фінансову підтримку громадянам одразу у трьох регіонах. Так, ВПО та власники бізнесу можуть отримати до 5 тис. євро.

Також ми розповідали, що в Україні з'явилася програма з підтримки ветеранського бізнесу. Під час проєкту ветеранам виплатять гранти у 6,5 тисячі євро.