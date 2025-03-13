Выплаты молодым специалистам — где предоставляют 60 тыс. грн помощи

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из регионов Украины молодым гражданам доступна единовременная адресная денежная помощь. Речь идет о выплатах за трудоустройство на деоккупированных территориях.

Об этом свидетельствует распоряжение руководителя одной из областных военных администраций.

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Как отмечается, предоставляет одноразовую адресную денежную помощь молодым специалистам Херсонская областная военная администрация. Выплаты предусмотрены за желание работать на освобожденных от российских оккупантов территориях области.

Деньги смогут получить граждане, если будут отвечать следующим критериям:

молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет;

имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее или высшее образование;

желание длительно работать в деоккупированных районах Херсонской области (если между молодым специалистом и работодателем заключен срочный трудовой договор, срок должен составлять не менее двух лет).

Как подать заявку на единовременное пособие

Денежную помощь предоставят в размере 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года, когда было принято решение о предоставлении такой помощи.

Как известно, в 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц остался на уровне 2024 года — чуть более 3 тыс. грн. То есть можно рассчитывать на около 60 тыс. грн.

Помощь будут выплачивать равными частями на текущий счет получателя в банке в течение шести месяцев с даты принятия решения о ее назначении.

Зарегистрироваться на единовременную денежную помощь можно, отправив заявление на е-адрес Херсонской областной военной администрации.

Уточнить детали можно по следующим контактам:

email: uprvsport@ukr.net;

телефон: (066) 807-67-58.

Объявление. Источник: Херсонская ОВА

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