Выплаты пострадавшим от обстрелов — в Киеве можно получить 40 тыс. грн в июне

Пачка гривневых купюр в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители столицы Украины, у которых из-за российских обстрелов повреждено жилье, могут обращаться к городским властям за одноразовой и ежемесячной денежной помощью. В зависимости от ситуации будут предоставлять от 20 тыс. до 40 тыс. грн финансовой поддержки.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Киевской городской государственной администрации.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о помощи киевлянам

Как отмечается, горожанам, дома которых пострадали от вражеских атак, власть предоставляет помощь. Средства дают тем, кто нуждается во временной аренде жилья на время восстановления поврежденного.

По городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам" на 2025-2027 годы предусмотрены следующие виды помощи:

единовременная адресная материальная помощь в размере 40 тыс. грн для тех, кто нуждается в оперативном отселении из-за повреждения/разрушения жилья;

ежемесячная адресная материальная помощь в размере 20 тыс. грн (сроком до 12 месяцев) для тех, кто вынужден временно отселиться из-за повреждения или разрушения дома.

"Ежемесячная помощь будет предоставляться на срок до 12 месяцев до восстановления жилья за счет городского бюджета или получения государственного сертификата "еВідновлення", — говорится на портале.

Списки предоставят районные госадминистрации. Выплаты начнутся после утверждения соответствующего порядка.

Помощь для пострадавших в ночь на 10 июня

По информации КГГА, пострадавшие от ночного обстрела 10 июня в Дарницком и Оболонском районах могут также обратиться за поддержкой, подав заявление на единовременную материальную помощь.

"В каждом районе, подвергшемся атаке, работники управления социальной и ветеранской политики района проводят обход пострадавшего жилого фонда", — отмечают в мэрии.

Объявление. Источник: КГГА

Для жителей в Дарницком районе развернут Штаб помощи по адресу: ул. Полесская, 6.

В Оболонском районе работает координационный штаб на базе Лицея №14 по адресу ул. Макеевская, 5. В 14:00 состоится личная встреча жителей района с главой райгосадминистрации.

Ранее мы писали, когда ждать начисления помощи ко Дню Независимости в 2025 году. Средства должны получить участники боевых действий, лица с инвалидностью и граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Также мы сообщали, что в УВКБ ООН открыта регистрация на финпомощь в одном из городов Украины, который страдает от обстрелов. Выплаты предоставят тем, кто нуждается в поддержке больше всего.