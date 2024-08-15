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Денежная помощь в 3,6 тыс. гривен — в каких регионах доступны выплаты

15 августа 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от ООН в 3,6 тыс. гривен — адреса приема заявок в областях Украины
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

УВКБ ООН третий год подряд оказывает многоцелевую денежную помощь уязвимым категориям граждан, оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за агрессии РФ. Известно, в каких регионах можно зарегистрироваться и отследить, где работают мобильные группы для подачи заявок.

Об этом говорится на портале unhcr.org.

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Размер денежной помощи от УВКБ ООН

В рамках действия программы размер выплат для всех одинаков. Его рассчитывают на основе минимальной потребительской корзины. В 2024 году равен 3,6 тыс. грн на одного человека, в прошлом году предоставляли по 2,2 тыс. грн. Выплаты осуществляют три месяца.

Приоритетно оказывают поддержку наиболее уязвимым категориям граждан. А именно:

  • вынужденным переселенцам;
  • тем, кто вернулся на свое постоянное место жительства, в том числе из-за границы.

Заявки на материальную помощь могут подавать только те семьи, которые не получали до этого выплаты от международных организаций, доход не превышает 5,4 тыс. грн на каждого, отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:

  • семью возглавляют родители-одиночки с несовершеннолетними детьми;
  • заботятся о пожилых членах семьи старше 55 лет;
  • домохозяйство состоит из одиноких пожилых людей старше 55 лет или воспитывающих несовершеннолетних детей;
  • ухаживают за лицами с инвалидностью/тяжелым хроническим заболеванием.

Как подать заявку на помощь в регионах

Получить денежную помощь УВКБ ООН можно в нескольких регионах Украины. Вся предоставленная информация конфиденциальная и будет занесена в базу данных.

Львовская область

По адресу: г. Львов, площадь Маланюка, 2.

Пн-Чт, 09:00 — 16:00.

Актуальная информация, а также графики выездов мобильных бригад, доступна по ссылке.

Киевская область

Регистрация проходит в ЦНАПах и УСЗН г. Киева и области. Сбор данных производится мобильными группами.

Пн-Пт, 10:00 — 16:00. Время зависит от графика работы центра.

Актуальная информация, а также графики выездов мобильных бригад, доступна по ссылке.

Черкасская область

По адресу: г. Черкассы, ул. Гоголя, 290.

Пн-Чт 09:00 — 15:00.

Телефон для консультаций: 063 182 64 17.

По адресу: г. Умань, ул. Независимости, 29

Пн–Чт 09:00 — 15:00

Телефон для консультаций: 063 182 64 17.

Расписание мобильных групп в регионе можно отслеживать в телеграм-канале по ссылке.

Телефон: 0931910120.

Кировоградская область

По адресу: г. Кропивницкий, ул. Пашутинская, 31-а, офисное помещение (возле ЦНАПа).

Пн-Пт 09:00 — 15:00.

Запись производится на локации, по номеру: 063 182 63 79.

Расписание мобильных групп в регионе можно отслеживать в телеграм-канале по ссылке.

Полтавская область

По адресу: г. Полтава, ул. Казака, 14.

Пн-Пт 09:00 — 15:00.

По адресу: г. Кременчуг, ул. Ивана Мазепы, 58.

Пн–Ср, Пятница 09:00-15:00.

Запись происходит на локации.

Расписание мобильных групп по области можно отслеживать в телеграм-канале по ссылке.

Днепропетровская область

По адресу: г. Днепр, ул. Староказацкая, 38.

Пн-Пт 09:00 — 16:00.

Телефон: 063 182 63 86.

По адресу: г. Кривой Рог, ул. Бызовая 5.

Пн-Пт 09:00 — 16:00.

Телефон: 063 182 64 24.

Расписание мобильных групп в регионе можно отслеживать в телеграм-канале по ссылке.

Запорожская область

По адресу: г. Запорожье, ул. Независимой Украины, 72, помещение №154.

Пн-Пт 09:00 — 16:00.

Запись производится по номеру: 063 182 68 96.

Расписание мобильных групп в регионе можно отслеживать в телеграм-канале по ссылке.

Одесская область

По адресу: г. Одесса, ул. Греческая, 1.

Пн-Пт 09:00 — 17:00.

Запись производится по номеру телефона: 063 182 61 63.

Телеграм-канал доступен по ссылке.

По адресу: г. Измаил, проспект Мира, 9 (корпус Измаильского госуниверситета, 108).

Пн-Пт 09:00 — 17:00.

Запись происходит на локации или онлайн с помощью гугл-формы, опубликованной в телеграм-канале по ссылке.

Расписание мобильных групп в регионе можно отслеживать в телеграм-канале по ссылке.

Черниговская область

По адресу: г. Чернигов, ул. Вячеслава Чорновола, 10.

Пн-Пт 09:00-16:00.

Расписание мобильных групп по области можно отслеживать в телеграм-канале по ссылке.

Харьковская область

По адресу: г. Харьков, Серповая, 4Б.

Пн-Пт 09:00 — 17:00.

Запись происходит через Google форму по ссылке.

Телефон: +380631826399.

Информация о записи в очередь и расписание мобильных групп по области можно отслеживать в телеграм-канале по ссылке.

Сумская область

По адресу: г. Сумы, ул. Новоместенская, 1.

Пн-Пт 09:00 — 16:00.

Номер телефона: +380631826838.

Расписание мобильных групп можно отслеживать в телеграм-канале по ссылке.

Николаевская область

По адресу: г. Николаев, ул. Садовая, 25а, офис 108 БЦ "Столичный".

Пн–Пт 09:00 — 17:00.

Расписание работы мобильных групп и запись происходит через форму в телеграм-канале по ссылке.

Винницкая область

По адресу:

г. Винница, ул. Космонавтов, 30.

г. Винница, ул. Замостенская, 7.

Пн–Пт 09:00 — 15:00.

Расписание мобильных групп можно отследить в телеграм-канале по ссылке.

Житомирская область

По адресу: г. Житомир, ул. Победы, 99.

Пн-Пт 09:00 — 15:00.

Телеграм-канал доступен по ссылке.

Хмельницкая область

По адресу: г. Хмельницкий, ул. Соборная, 16 (Управление админослуг Хмельницкого горсовета). Телеграм-канал доступен по ссылке.

Пн–Пт 09:00 — 15:00.

Телефон: +380631826416.

Расписание мобильных групп по области можно отслеживать в телеграм-канале по ссылке.

Херсонская область

Регистрацию осуществляют только мобильные группы, график можно отследить в телеграм-канале ссылке.

Ровенская область

Регистрацию производят только мобильные группы, график можно отслеживать в телеграм-канале ссылке.

Тернопольская область

Регистрацию осуществляют только мобильные группы, график можно отслеживать в телеграм-канале по ссылке.

Волынская область

Заявки собирают только мобильные группы, график можно отслеживать в телеграм-канале по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, благотворительный фонд Каритас оказывает денежную помощь на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Средства будут предоставлены в рамках проекта Гуманитарная помощь для граждан, пострадавших от войны в Украине.

Также мы писали, что некоторым украинцам стала доступна денежная помощь от благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.

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08:44 Элемент неожиданности сработал — военный рассказал о начале наступления на Курскую область

08:44 Укрзализныця пересмотрит цены на билеты — когда ждать

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