Деньги на подготовку к зиме — кто имеет право на 21 тыс. грн

Украинские переселенцы. Фото: ukrayina.pl

В Украине внутренние переселенцы могут получить финансовую помощь для подготовки к зиме. Уязвимые категории граждан имеют право на сумму до 21 тыс. гривен.

Об этом сообщает фонд "Каритас".

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Кто имеет право на денежную помощь

Проект "Оказание помощи по подготовке к зиме уязвимым категориям ВПЛ и местному населению г. Днепр и Днепропетровской области" при поддержке Diakonie Katastrophenhilfe направлен на помощь гражданам, пострадавшим от войны.

Речь идет о семьях, проживающих в Томаковской тергромаде Никопольского района Днепропетровской области, и в городе Днепр — гражданах, проживающих в местах временного поселения (шелтерах).

Следует относиться к следующим категориям уязвимости:

лицо с инвалидностью (первая-вторая группа);

пожилой человек (от 60 лет);

домохозяйства с одной головой и/или женщинами, являющимися основными опекунами семьи;

семья с тремя и более детьми до 18 или 23 лет (в случае обучения);

беременная женщина и семьи с детьми младше трех лет;

лицо с хроническими/серьезными болезнями (проблемы психического здоровья).

Сумма помощи и где можно получить

В Томаковской территориальной громаде могут воспользоваться помощью местные жители, однако только при наличии документов, подтверждающих, что лицо действительно пострадало от войны, а также ВПЛ от 24.02.2022 года.

Помощь оказывается в виде целевых средств на покупку топлива для обогрева (21 тыс. грн на одно домохозяйство).

В Днепре могут воспользоваться ВПЛ, которые переместились за последний месяц, и проживают в местах временного поселения (шелтерах).

Помощь оказывают в виде:

ваучеров на покупку зимних вещей, одеял (на одного члена семьи один ваучер номиналом 4 тыс. грн);

ваучеров для покупки средств альтернативного питания и освещения (2 тыс. грн. на семью).

Телефоны горячей линии:

095 459 55 20;

098 665 73 88;

073 459 55 20.

Что еще стоит знать

Напомним, уязвимые категории граждан, проживающие в Полтаве, имеют право на многоцелевую финансовую помощь от УВКБ ООН. Регистрация на выплаты в октябре 2024 года доступна тем, кто подпадает под ряд условий.

Также мы сообщали, что благотворительная организация "Каритас Донецк" в городе Днепр совместно с Diakonie Katastrophenhilfe реализуют проект поддержки украинцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Финансовая помощь адресована как местным жителям, пострадавшим от войны, так и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), покинувшим свои дома после 24 февраля 2022 года.