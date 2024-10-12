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Українці можуть отримати нову грошову допомогу — скільки платять

12 жовтня 2024 13:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Грошова допомога до зими — хто та які виплати може отримати
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Благодійна організація "Карітас Донецьк" у місті Дніпро спільно з Diakonie Katastrophenhilfe реалізують проєкт підтримки українців, які потрапили в складні життєві обставини. Фінансова допомога адресована як місцевим мешканцям, які постраждали від війни, так і внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які залишили свої домівки після 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться на порталі Zayava Info.

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Хто та як може отримати виплати

Громадяни зі статусом ВПО, які належать до таких вразливих категорій, можуть претендувати на допомогу:

  • Особи з інвалідністю;
  • Люди похилого віку (60 років і більше);
  • Одинокі матері або батьки;
  • Сім'ї з трьома і більше дітьми;
  • Вагітні жінки та родини з дітьми до трьох років;
  • Особи з хронічними захворюваннями або проблемами психічного здоров’я.

Наразі допомогу надають жителям Нікопольського району Дніпропетровщини, зокрема в Томаківській територіальній громаді та місті Дніпро.

Щоб отримати цю допомогу, необхідно звернутися до "Карітас Донецьк" у місті Дніпро та пройти процедуру реєстрації. Місцеві жителі повинні мати документи, що підтверджують їхній статус постраждалих від війни.

Після реєстрації сім'ї отримують цільову підтримку для підготовки до зимового періоду:

  • 21 000 гривень на домогосподарство для придбання пального;
  • Ваучери номіналом 4000 гривень на кожного члена родини для купівлі зимового одягу, ковдр та комплектів постільної білизни;
  • Ваучер на засоби альтернативного живлення та освітлення на суму 2000 гривень на родину.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 095-459-55-20, 098-665-73-88, 073-459-55-20.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні підприємці зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати до 2 600 доларів на розвиток або відновлення бізнесу. Така фінансова допомога надається в Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях.

Ми також повідомляли, що в Україні особи, які евакуювалися з небезпечних прифронтових територій, можуть претендувати на спеціальну матеріальну допомогу. Ця програма підтримки надає можливість отримати до 54 тисяч гривень на родину.

виплати фінансова допомога гроші Дніпропетровська область ВПО

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