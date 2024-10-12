Грошова допомога до зими — хто та які виплати може отримати

Українці можуть отримати нову грошову допомогу — скільки платять
Благодійна організація "Карітас Донецьк" у місті Дніпро спільно з Diakonie Katastrophenhilfe реалізують проєкт підтримки українців, які потрапили в складні життєві обставини. Фінансова допомога адресована як місцевим мешканцям, які постраждали від війни, так і внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які залишили свої домівки після 24 лютого 2022 року.
Про це йдеться на порталі Zayava Info.
Хто та як може отримати виплати
Громадяни зі статусом ВПО, які належать до таких вразливих категорій, можуть претендувати на допомогу:
- Особи з інвалідністю;
- Люди похилого віку (60 років і більше);
- Одинокі матері або батьки;
- Сім'ї з трьома і більше дітьми;
- Вагітні жінки та родини з дітьми до трьох років;
- Особи з хронічними захворюваннями або проблемами психічного здоров’я.
Наразі допомогу надають жителям Нікопольського району Дніпропетровщини, зокрема в Томаківській територіальній громаді та місті Дніпро.
Щоб отримати цю допомогу, необхідно звернутися до "Карітас Донецьк" у місті Дніпро та пройти процедуру реєстрації. Місцеві жителі повинні мати документи, що підтверджують їхній статус постраждалих від війни.
Після реєстрації сім'ї отримують цільову підтримку для підготовки до зимового періоду:
- 21 000 гривень на домогосподарство для придбання пального;
- Ваучери номіналом 4000 гривень на кожного члена родини для купівлі зимового одягу, ковдр та комплектів постільної білизни;
- Ваучер на засоби альтернативного живлення та освітлення на суму 2000 гривень на родину.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 095-459-55-20, 098-665-73-88, 073-459-55-20.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні підприємці зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати до 2 600 доларів на розвиток або відновлення бізнесу. Така фінансова допомога надається в Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях.
Ми також повідомляли, що в Україні особи, які евакуювалися з небезпечних прифронтових територій, можуть претендувати на спеціальну матеріальну допомогу. Ця програма підтримки надає можливість отримати до 54 тисяч гривень на родину.
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