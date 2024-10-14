Грошова допомога у жовтні — хто і де має право на виплати від ООН

Фіндопомога від ООН для вразливих категорій громадян — де можна отримати
Вразливі категорії громадян, які проживають у Полтаві, мають право на багатоцільову фінансову допомогу від УВКБ ООН. Реєстрація на виплати у жовтні 2024 року доступна для тих, хто підпадає під низку умов.
Про це йдеться у повідомленні unhcr.org у Telegram.
Кому надають допомогу від фонду ООН у Полтаві
Як зазначається, гроші від організації зможуть отримати ті громадяни, які раніше не отримували аналогічну підтримку від УВКБ ООН чи інших благодійних організацій.
Фінансова допомога доступна наступним категоріям населення:
- зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО), які переїхали упродовж останніх пів року;
- особам, які виїздили за межі країни через війну, однак повернулись на батьківщину;
- громадянам, які залишали дім, перемістившись в межах країни, а нині повернулись.
Потрібно відповідати наступним критеріям:
- сім'я неповна, де матір чи батько виховує дітей віком до 18 років, чи є особи літнього віку від 55 років;
- у родині очільником є особа похилого віку від 55 років, чи з неповнолітніми дітьми;
- у сім'ї є хворі люди (важка хвороба чи інвалідність).
Сума допомоги на одного члена сім'ї становить 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на одну особу на три місяці).
Як і де отримати фіндопомогу у жовтні
Громадян будуть реєструвати 16 жовтня (з 10:00 до 15:00) за адресою м. Полтава вул. Володимира Козака, 14, за попереднім записом.
Необхідно надати такі документи на кожного члена родини:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- довідку ВПО;
- банківську картку;
- свідоцтво про народження дітей;
- документ з посвідченням законної опіки над дитиною;
- посвідчення/меддовідка, якщо є інвалідність чи хронічна хвороба.
Що ще варто знати
Нагадаємо, благодійна організація "Карітас Донецьк" у місті Дніпро спільно з Diakonie Katastrophenhilfe реалізують проєкт підтримки українців, які потрапили в складні життєві обставини. Фінансова допомога адресована як місцевим мешканцям, які постраждали від війни, так і внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які залишили свої домівки після 24 лютого 2022 року.
Також ми повідомляли, що в Україні підприємці зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати до 2 600 доларів на розвиток або відновлення бізнесу. Така фінансова допомога надається в Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях.
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