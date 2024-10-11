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Фінансова підтримка у 54 тис. грн на родину — умови програми

11 жовтня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога у 54 тис. грн на родину — хто має право на виплати
Жінка та дитина на руках. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні громадяни, які евакуювались з небезпечних прифронтових регіонів, мають право на спеціальну матеріальну допомогу. Програма підтримки передбачає, що максимально можна отримати 54 тис. гривень на родину.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про фінпідтримку у 54 тис. гривень

Як зазначають у Мінреінтеграції, програму фінансової допомоги для громадян з низки прифронтових регіонів реалізовує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Сума допомоги становить 10,8 тис. гривень на одну особу. Гарантують виплату до п'яти осіб у родині, тобто загалом від організації можна отримати 54 тис. гривень.

Отримати кошти можуть сім’ї з дітьми з низки громад, де було оголошено обов’язкову евакуацію, таких областей:

  • Донецької;
  • Сумської;
  • Харківської.

Як отримати виплати за програмою допомоги

Серед ключових умов надання права на виплати — наявність однієї чи кількох категорій уразливості:

  • у складі родини є особи чи неповнолітні діти з інвалідністю;
  • сім’я є багатодітною з дітьми до 18 років;
  • вихованням дітей займається самотня мати чи батько;
  • родина з неповнолітніми дітьми віком є малозабезпеченою.

Для здійснення реєстрації на оформлення грошової допомоги потрібно звернутися у найближчий орган соцзахисту із заявою про надання відповідних виплат для родини.

У Мінреінтеграції додали, що загалом фонд ЮНІСЕФ спрямував евакуйованим сім'ям близько 74 млн гривень.

За останні чотири місяці виплати отримали 71,4 тис. осіб, з них — 36,7 тис. дітей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Миколаївській області відбувається реєстрація на фіндопомогу у 6,6 тис. гривень. Програма від управління верховного комісара ООН орієнтована на вразливі категорії внутрішніх переселенців.

Також українці у 2024 році можуть отримати одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю. Сума коливається від 200 тис. грн до 1 млн грн.

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога Мінреінтеграції грошова допомога

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