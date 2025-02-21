Выплаты от Caritas — кто получит финпомощь в 14 тыс. грн

Денежная помощь в 14 тыс. грн — где доступны выплаты от Caritas
Украинцы в рамках проекта "Remarket" смогут получить выплаты в 14 тыс. грн в феврале 2025 года. Помощь доступна в Ивано-Франковской области на поддержку бизнеса.
Об этом говорится в сообщении БФ "Каритас" в Facebook.
Подробнее о программе помощи "Remarket"
Как отмечается, благотворительный фонд "Каритас Коломыя" в рамках проекта "Remarket" выплатит финансовую помощь в течение трех месяцев.
Проект создан для работодателей в Ивано-Франковской области, чтобы оказать поддержку и помочь создать новые рабочие места.
Так, работодатели могут принять участие в программе "Деньги за трудоустройство" (CFJ), получив выплаты за новых сотрудников из числа наиболее уязвимых категорий.
Также помогут жителям города с поиском работы. Согласно проекту, Caritas сейчас поспособствует найти стабильное место с финподдержкой.
Благотворители считают, что это позволит развить собственный бизнес и поддержать таким образом общество.
Размер выплат и как получить помощь
По условиям проекта, работодатели получат за каждого трудоустроенного украинца по 14,34 тыс. грн за один месяц. Помощь будет поступать на финансирование расходов в оплате труда в течение трех месяцев.
Все желающие присоединиться к программе должны заполнить онлайн-форму, а соискатели работы — зарегистрироваться.
Детали можно уточнить по контактным номерам:
- (067) 342 94 99;
- (067) 153 77 58.
Ранее мы писали, что в феврале граждане смогут получить несколько видов финпомощи. Деньги предоставят в одном из регионов тем, кто пострадал вследствие агрессии РФ.
Также те, кому необходима срочная помощь из-за ухудшения кризисного состояния, получат выплаты. Речь идет о суммах от 20 тыс. грн.
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