Выплаты от Caritas — кто получит финпомощь в 14 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в рамках проекта "Remarket" смогут получить выплаты в 14 тыс. грн в феврале 2025 года. Помощь доступна в Ивано-Франковской области на поддержку бизнеса.

Об этом говорится в сообщении БФ "Каритас" в Facebook.

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Подробнее о программе помощи "Remarket"

Как отмечается, благотворительный фонд "Каритас Коломыя" в рамках проекта "Remarket" выплатит финансовую помощь в течение трех месяцев.

Проект создан для работодателей в Ивано-Франковской области, чтобы оказать поддержку и помочь создать новые рабочие места.

Так, работодатели могут принять участие в программе "Деньги за трудоустройство" (CFJ), получив выплаты за новых сотрудников из числа наиболее уязвимых категорий.

Также помогут жителям города с поиском работы. Согласно проекту, Caritas сейчас поспособствует найти стабильное место с финподдержкой.

Благотворители считают, что это позволит развить собственный бизнес и поддержать таким образом общество.

Размер выплат и как получить помощь

По условиям проекта, работодатели получат за каждого трудоустроенного украинца по 14,34 тыс. грн за один месяц. Помощь будет поступать на финансирование расходов в оплате труда в течение трех месяцев.

Все желающие присоединиться к программе должны заполнить онлайн-форму, а соискатели работы — зарегистрироваться.

Детали можно уточнить по контактным номерам:

(067) 342 94 99;

(067) 153 77 58.

Объявление. Источник: Caritas

Ранее мы писали, что в феврале граждане смогут получить несколько видов финпомощи. Деньги предоставят в одном из регионов тем, кто пострадал вследствие агрессии РФ.

Также те, кому необходима срочная помощь из-за ухудшения кризисного состояния, получат выплаты. Речь идет о суммах от 20 тыс. грн.