Виплата 30 тис. грн — де і кому доступна фіндопомога у лютому

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким громадянам у лютому 2025 року будуть доступні кілька видів фінансової допомоги. Кошти надасть міська рада Миколаєва для тих, хто постраждав внаслідок російської агресії.

Відповідне рішення ухвалила міськрада.

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Детальніше про одноразову матеріальну допомогу

Згідно з рішенням міськради, громадянам нададуть можливість оформлення одноразової матеріальної допомоги у зв'язку зі складними життєвими обставинами.

Відповідну фінпідтримку будуть надавати лише один раз на рік. Її розмір може сягати до десяти прожиткових мінімумів, залежно від конкретних обставин.

"Зміни стосуються цивільних громадян, які загинули чи отримали поранення внаслідок обстрілів на території міста", — йдеться у рішенні.

Хто і які суми зможе отримати у Миколаєві

Допомога передбачена для пацієнтів з тривалим лікуванням. Таким громадянам виплатять до двох прожиткових мінімумів.

Також виплати доступні особам, які перенесли хірургічні операції — до трьох прожиткових мінімумів.

Хворим на онкологію та тим, хто потребує імплантів — до п'яти прожиткових мінімумів.

Іншим громадянам, які потрапили у складні життєві обставини — до десяти прожиткових мінімумів

Також існують такі категорії виплат:

для родин загиблих від обстрілів у Миколаєві — 30 тис. гривень;

для поранених від обстрілів на лікування — до 20 тис. гривень;

для сімей дітей, які загинули через агресію РФ за одну дитину — 100 тис. гривень;

для військових-орденоносців на паливо для авто — 30 тис. гривень разово за рік.

Для того, щоб оформити виплати, треба подати заяву та документи з підтвердженням вищевказаних фактів.

Всі містяни, які потребують відповідної підтримки, мають звернутися до міськради за детальною інформацією.

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