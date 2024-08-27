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Денежная помощь в 10,8 тыс. грн — в двух регионах доступны выплаты

27 августа 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь в сумме 10,8 тыс. грн — оформить выплаты можно в двух областях
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Жители двух областей, имеющих детей или лиц с инвалидностью, являются малообеспеченными, имеют право на дополнительную материальную помощь. Речь идет о жителях прифронтовых территорий Сумщины и Харьковщины.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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Размер выплат и кто может получить помощь

Речь идет о реализации совместного проекта Министерства социальной политики и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Он призван предоставить экстренную дополнительную поддержку для семей, выезжающих из опасных регионов.

Так, семьи из уязвимых категорий, проживающих в прифронтовых общинах Харьковской и Сумской областей после эвакуации смогут оформить выплату в сумме 10,8 тыс. грн на каждого человека в семье, однако не более пяти человек. То есть, малообеспеченная семья из пяти человек сможет рассчитывать на 54 тыс. грн материальной помощи.

Выплаты будут осуществлять таким категориям семей с детьми, которые с 1 мая текущего года подлежат обязательной эвакуации, а до этого проживали постоянно в Сумской и Харьковской областях и относились к одной/нескольким таким категориям (имели от Минсоцполитики выплаты):

  • в составе семьи есть лицо/ребенок с инвалидностью до 18 лет;
  • семья многодетная с несовершеннолетними детьми;
  • воспитанием детей занимается одинокая мать/одинокий родитель;
  • семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

Как оформить и получить выплаты

По данным ведомства, дополнительную финансовую помощь окажут единовременно. Программа будет действовать до тех пор, пока будут средства в бюджете.

Если семья эвакуируется средствами, организованными областной военной администрацией, дополнительно обращаться за получением данной помощи не нужно, выплату произведут автоматически.

В случае, если люди в рамках обязательной эвакуации выехали самостоятельно, необходимо обратиться после эвакуации в ближайшее управление соцзащиты в громаде, куда прибыли с заявлением на соответствующие выплаты.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане смогут подать заявки на денежную помощь на три месяца подряд. Для этого необходимо относиться к уязвимым категориям граждан и получать невысокие доходы.

Также мы писали, что в одном из регионов гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья от УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Днепра и области.

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