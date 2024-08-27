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Грошова допомога у 10,8 тис. грн — у двох регіонах доступні виплати

27 серпня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога у сумі 10,8 тис. грн — оформити виплати можна у двох областях
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Жителі двох областей, які мають дітей чи осіб з інвалідністю, є малозабезпеченими, мають право на додаткову матеріальну допомогу. Йдеться про мешканців прифронтових територій Сумщини та Харківщини.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

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Розмір виплат та хто може отримати допомогу

Йдеться про реалізацію спільного проєкту Міністерства соціальної політики та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Він покликаний надати екстрену додаткову підтримку для сімей, які виїжджають з небезпечних регіонів.

Так, родини з вразливих категорій, які проживають у прифронтових громадах Харківської і Сумської областей, після евакуації зможуть оформити виплату у сумі 10,8 тис. грн на кожну людину в родині, однак не більше п'яти осіб. Тобто, малозабезпечена сім'я з п'ятьох людей, зможе розраховувати на 54 тис. грн матеріальної допомоги.

Виплати здійснюватимуть таким категоріям родин з дітьми, які з 1 травня поточного року підлягають обов’язковій евакуації, а до того мешкали постійно у Сумській та Харківській областях та належали до однієї/кількох таких категорій (мали від Мінсоцполітики виплати):

  • у складі родини є особа/дитина з інвалідністю до 18 років;
  • родина є багатодітною з неповнолітніми дітьми;
  • вихованням дітей займається одинока мати/одинокий батько;
  • родина з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Як оформити та отримати виплати

За даними відомства, додаткову фінансову допомогу нададуть одноразово. Програма діятиме, доки будуть кошти у бюджеті.

Якщо сім'я евакуюється засобами, організованими обласною військовою адміністрацією, то додатково звертатись за отриманням даної допомоги не потрібно, виплату здійснять автоматично.

У разі, якщо люди в рамках обовʼязкової евакуації виїхали самостійно, то необхідно звернутися після евакуації у найближче управління соцзахисту в громаді, куди прибули, із заявою на відповідні виплати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни зможуть подати заявки на грошову допомогу на три місяці поспіль. Для цього необхідно належати до вразливих категорій громадян та отримувати невисокі доходи.

Також ми писали, що в одному з регіонів громадянам доступна грошова допомога на оренду житла від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців Дніпра та області.

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