Выплаты от Агентства ООН — кто и где сможет получить финансовую помощь в марте

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В марте 2025 года Агентство ООН по делам беженцев в Украине объявило прием заявок на финансовую помощь в 10,8 тыс. гривен. Деньги для уязвимых категорий граждан будут доступны только в одном из регионов.

Об этом говорится в сообщении представителей Агентства в Telegram-канале.

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Кто и где сможет получить финансовую помощь в марте

Как отмечается, финпомощь можно будет оформить в Конотопе Сумской области. Средства выплатят только уязвимым категориям граждан из числа внутренних переселенцев, которых коснулась война:

в случае перемещения граждан в течение последних полгода;

в случае выезда в другую область или за границу и возвращения домой.

Зарегистрироваться на выплаты смогут такие домохозяйства при следующих условиях:

если в семье есть дети до 18 лет и пожилые люди, есть только кто-то один из родителей;

в семье есть лица пожилого возраста, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть тяжелобольной человек, или лицо с инвалидностью

если до этого не регистрировались на международную финпомощь;

в случае низкого дохода — не более 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.

Если граждане будут подпадать под требования, все лица в семье смогут получить по 10,8 тыс. грн.

Где состоится регистрация на помощь

Организаторы отмечают, что регистрация состоится в понедельник, 17 марта 2025 года в г. Конотоп (Конотопская ТГ) по предварительной записи.

Адрес приема: ул. Б.Хмельницкого, 24. Часы работы: 11:30-14:30.

В последующие дни будут работать мобильные группы для регистрации на программу денежной помощи УВКБ ООН в Сумской области.

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г.Сумы", — говорится в сообщении.

Подать заявку и уточнить свой номер в очереди можно по номеру: 063 182 68 38.

Ранее мы рассказывали, что жители трех областей могут подать заявки на финансовую помощь от организации "Каритас". Проект продлится до конца сентября 2025 года.

Также мы сообщали, что внутренние переселенцы смогут получить деньги на аренду жилья от благотворителей "Каритас Мариуполь". Кроме того, доступна другая важная гуманитарная помощь.