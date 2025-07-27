Выплаты беременным украинкам — как может измениться помощь в 2025 году

Женщина рядом с младенцем. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине беременные женщины, у которых нет страхового стажа, будут получать от государства по семь тысяч гривен ежемесячно. Такую же сумму будут платить одному из родителей, для ухода за ребенком до 1 года.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", созданный Кабинетом министров, зарегистрировали в Верховной Раде Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о новой выплате

Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, нововведение касается именно тех женщин, которые по разным причинам не могут получать выплаты из фонда социального страхования или не трудоустроены, но им нужна финподдержка во время беременности.

Также по семь тысяч гривен планируют выплачивать одному из родителей, опекуну или родственнику, который непосредственно ухаживает за ребенком до достижения им одного года.

Этими пособиями государство хочет частично компенсировать потери дохода для тех, кто не может ухаживать за новорожденным ребенком и параллельно работать. Предполагается, что если оба родителя вернутся к профессиональности деятельности, когда их ребенку исполнится один год, тогда они получат доступ к новому механизму помощи - еЯсла.

Так, в рамках инициативы государство частично будет помогать родителям ухаживать за ребенком, компенсируя расходы опекуну или родственнику, которые останутся дома или будут участвовать в воспитании. По словам постоянного представителя Кабмина в ВРУ Тараса Мельничука, реформа должна создать такие условия, при которых родители смогут совмещать работу и воспитание ребенка.

Законопроект направлен не только на расширение социальной поддержки, но и на построение долгосрочной стратегии демографического восстановления страны. Какую именно сумму будут платить родителям, которые вернутся на работу после того, как ребенку исполнится год, Кабмин определит позже — уже после принятия закона.

Ранее сайт Новини.LIVE уже писал, что украинцы из прифронтовых регионов могут получить почти 20 тыс. гривен помощи. Эти деньги надо будет выплатить на покупку печного топлива. Также напомним, кому из граждан выплатят по 10,8 тыс. гривен.