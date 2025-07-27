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Головна Фінанси Грошова допомога після пологів — у Кабміні назвали важливі зміни

Грошова допомога після пологів — у Кабміні назвали важливі зміни

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 11:00
Виплати вагітним українкам — як може змінитися допомога у 2025 році
Жінка поруч із немовлям. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні вагітні жінки, у яких немає страхового стажу, отримуватимуть від держави по сім тисяч гривень щомісяця. Таку ж суму платитимуть одному із батьків, для догляду за дитиною до 1 року.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", створений Кабінетом міністрів, зареєстрували у Верховній Раді України.

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Детальніше про нову виплату

Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, нововведення стосується саме тих жінок, які з різних причин не можуть отримувати виплати з фонду соціального страхування або не працевлаштовані, але їм потрібна фінпідтримка під час вагітності.

Також по сім тисяч гривень планують виплачувати одному з батьків, опікуну або родичу, який безпосередньо доглядає за дитиною до досягнення нею одного року.

Цими допомогами держава хоче частково компенсувати втрати доходу для тих, хто не може доглядати за новонародженою дитиною і паралельно працювати. Передбачається, що якщо обидва батьки повернуться до професійності діяльності, коли їхній дитині виповниться один рік, тоді вони отримають доступ до нового механізму допомоги — єЯсла.

Так, в рамках ініціативи держава частково допомагатиме батькам доглядати за дитиною, компенсуючи витрати опікуну або родичу, які залишаться вдома чи братимуть участь у вихованні. За словами постійного представника Кабміну у ВРУ Тараса Мельничука, реформа має створити такі умови, за якими батьки зможуть поєднувати роботу та виховання дитини.

Законопроєкт спрямовано не лише на розширення соціальної підтримки, а й на побудову довгострокової стратегії демографічного відновлення країни. Яку саме суму платитимуть батькам, які повернуться на роботу після того, як дитині виповниться рік, Кабмін визначить пізніше — вже після ухвалення закону.

Раніше сайт Новини.LIVE вже писав, що українці з прифронтових регіонів можуть отримати маже 20 тис. гривень допомоги. Ці гроші треба буде виплатити на купівлю пічного палива. Також нагадаємо, кому з громадян виплатять по 10,8 тис. гривень. 

виплати гроші дитина батьки соціальна допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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