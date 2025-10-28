Пенсії 2025 — за яких умов нараховують допомогу під час виходу на заслужений відпочинок

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

В Україні дві категорії громадян, які мають право на дострокову пенсію за вислугу років, можуть отримати грошову допомогу під час виходу на заслужений відпочинок. Така можливість доступна у разі дотримання працівниками певних умов.

Таке право закріплене в законі №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Кому нараховують допомогу під час виходу на пенсію

Отримати додаткову допомогу можуть представники сфери освіти та охорони здоров'я. Виплату можуть надати у разі дотримання деяких умов. Відсутність хоча б однієї з них не даватиме права на нарахування грошової допомоги. А саме:

Працівник виходить на пенсію за віком відповідно до закону №1058. Громадянин працював в закладах та установах державної або комунальної форми власності на день досягнення пенсійного віку на посадах, що передбачає право на пенсію за вислугу років відповідно до закону №1788-XII "Про пенсійне забезпечення". Дотримано вимогу щодо страхового стажу на відповідних посадах для жінок у 30 років, для чоловіків у 35 років. Відсутнє нарахування до цього будь-якої іншої пенсії.

Розмір грошової допомоги та механізм нарахування

Згідно з нормами закону, розмір грошової допомоги дорівнює десяти місячним пенсіям. Проте не завжди Пенсійний фонд нараховує таку виплату працівникам бюджетної сфери. Здебільшого громадянам відмовляють у зв'язку з тим, що немає інформації про безоплатні відпустки та відпустки з догляду за дитиною, або до спецстажу не зараховано навчання та військову службу.

Допомогу під час виходу на пенсію визначають на основі певного пакета документів, як і для оформлення звичайної пенсії. При цьому окремо представники ПФУ перевірять таку інформацію:

чи працював громадянин на дату досягнення пенсійного віку у державному чи комунальному закладі;

чи підпадає посада під ті, що надають право на фіндопомогу;

чи достатній страховий стаж саме на відповідних посадах;

чи не було нараховано раніше інших видів пенсій.

