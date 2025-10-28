Пенсії 2025 — за яких умов нараховують допомогу під час виходу на заслужений відпочинок

Грошова допомога під час виходу на пенсію — хто має право
В Україні дві категорії громадян, які мають право на дострокову пенсію за вислугу років, можуть отримати грошову допомогу під час виходу на заслужений відпочинок. Така можливість доступна у разі дотримання працівниками певних умов.
Таке право закріплене в законі №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Кому нараховують допомогу під час виходу на пенсію
Отримати додаткову допомогу можуть представники сфери освіти та охорони здоров'я. Виплату можуть надати у разі дотримання деяких умов. Відсутність хоча б однієї з них не даватиме права на нарахування грошової допомоги. А саме:
- Працівник виходить на пенсію за віком відповідно до закону №1058.
- Громадянин працював в закладах та установах державної або комунальної форми власності на день досягнення пенсійного віку на посадах, що передбачає право на пенсію за вислугу років відповідно до закону №1788-XII "Про пенсійне забезпечення".
- Дотримано вимогу щодо страхового стажу на відповідних посадах для жінок у 30 років, для чоловіків у 35 років.
- Відсутнє нарахування до цього будь-якої іншої пенсії.
Розмір грошової допомоги та механізм нарахування
Згідно з нормами закону, розмір грошової допомоги дорівнює десяти місячним пенсіям. Проте не завжди Пенсійний фонд нараховує таку виплату працівникам бюджетної сфери. Здебільшого громадянам відмовляють у зв'язку з тим, що немає інформації про безоплатні відпустки та відпустки з догляду за дитиною, або до спецстажу не зараховано навчання та військову службу.
Допомогу під час виходу на пенсію визначають на основі певного пакета документів, як і для оформлення звичайної пенсії. При цьому окремо представники ПФУ перевірять таку інформацію:
- чи працював громадянин на дату досягнення пенсійного віку у державному чи комунальному закладі;
- чи підпадає посада під ті, що надають право на фіндопомогу;
- чи достатній страховий стаж саме на відповідних посадах;
- чи не було нараховано раніше інших видів пенсій.
Раніше ми писали, що наступного року в українців, які мають інвалідність, можуть підвищитися пенсійні виплати. Це станеться у разі ухвалення законопроєкту "Про держбюджет-2026".
Ще ми розповідали, що держава може доплачувати щомісяця до пенсій до 600 грн особливій категорії громадян. Також мають право на достроковий вихід на свій заслужений відпочинок.
Читайте Новини.LIVE!