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Денежная помощь на похороны — кому и сколько дадут в 2025 году

13 января 2025 13:46
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Помощь на погребение в 2025 году — какой размер выплаты и как получить
Возложение цветов на памятник. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Государство предоставляет финансовую поддержку для организации погребения близкого человека. Размер этой помощи зависит от категории пенсии умершего и определенных условий.

О том, кто может рассчитывать на эту помощь и какие действия необходимо предпринять для ее получения, говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Если умерший был пенсионером, который получал выплаты по закону об обеспечении военных и некоторых других лиц, сумма помощи равна трем месячным пенсиям. При этом минимальный размер выплаты составляет 13 420 грн.

В случае, если пенсионер получал выплаты в соответствии с законом о государственном страховании или другими законами, размер пособия будет составлять две месячные пенсии на момент смерти.

Для получения выплат необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и предоставить следующие документы:

  • паспорт и идентификационный код заявителя;
  • заявление на выплату помощи (заполняется во время приема);
  • свидетельство о смерти;
  • выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти пенсионера;
  • реквизиты банковского счета для зачисления средств.

Денежная помощь перечисляется на банковский счет лица, организовавшего погребение. Если банковского счета нет, выплата осуществляется через систему "Быстрая копейка". Для получения средств необходимо обратиться в любое отделение Ощадбанка с паспортом и идентификационным кодом.

Обращение в Пенсионный фонд является обязательным условием для получения помощи. Стоит заранее подготовить все необходимые документы, чтобы избежать задержек в процессе оформления.

Напомним, все граждане, претендующие на соцвыплаты, получат средства в январе 2025 года. Минсоцполитики заверило, что все выплаты будут осуществлены в соответствии с графиками.

Также мы писали, что благотворительный фонд "Каритас Донецк" осуществляет денежную помощь некоторым украинцам. По правилам программы семьи могут претендовать на выплату 43 тыс. грн.

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