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Грошова допомога на поховання — кому і скільки дадуть у 2025 році

13 січня 2025 13:46
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Допомога на поховання у 2025 році — який розмір виплати та як отримати
Покладання квітів на пам'ятник. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Держава надає фінансову підтримку для організації поховання близької людини. Розмір цієї допомоги залежить від категорії пенсії померлого та визначених умов.

Про те, хто може розраховувати на цю допомогу та які дії необхідно зробити для її отримання, йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

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Якщо померлий був пенсіонером, який отримував виплати за законом про забезпечення військових та деяких інших осіб, сума допомоги дорівнює трьом місячним пенсіям. При цьому мінімальний розмір виплати становить 13 420 грн.

У разі, якщо пенсіонер отримував виплати відповідно до закону про державне страхування або інших законів, розмір допомоги становитиме дві місячні пенсії на момент смерті.

Для отримання виплат необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду України (ПФУ) та надати такі документи:

  • паспорт та ідентифікаційний код заявника;
  • заяву на виплату допомоги (заповнюється під час прийому);
  • свідоцтво про смерть;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть пенсіонера;
  • реквізити банківського рахунку для зарахування коштів.

Грошова допомога перераховується на банківський рахунок особи, яка організувала поховання. Якщо банківського рахунку немає, виплата здійснюється через систему "Швидка копійка". Для отримання коштів необхідно звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Звернення до Пенсійного фонду є обов'язковою умовою для отримання допомоги. Варто заздалегідь підготувати всі необхідні документи, щоб уникнути затримок у процесі оформлення.

Нагадаємо, всі громадяни, які претендують на соцвиплати, отримають кошти у січні 2025 року. Мінсоцполітики запевнило, що всі виплати будуть здійснені відповідно до графіків.

Також ми писали, що благодійний фонд "Карітас Донецьк" здійснює грошову допомогу деяким українцям. За правилами програми родини можуть претендувати на виплату 43 тис. грн.

виплати фінансова допомога гроші похорон соцвиплати Пенсійний Фонд

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