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Денежная помощь на обучение — кто из украинцев может получить

14 ноября 2024 08:00
Владимир Мололкин - редактор
Финансовая помощь украинцам — как получить грант на 700 долларов на обучение
Украинские деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор

Лица, желающие повысить свои профессиональные навыки или найти новую работу, но не имеющие денег на обучение, могут принять участие в грантовом конкурсе для получения финансовой помощи. Победители получат грант в 700 долларов на получение профессионального образования.

Об этом говорится на странице Датского совета по делам беженцев (DRC) в Facebook.

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Кто и как может принять участие в конкурсе

Принять участие в конкурсе могут жители таких областей:

  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Харьковская;
  • Николаевская;
  • Херсонская.

Предпочтение в отборе будет предоставляться следующим категориям населения:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • одинокие родители или матери;
  • беременные женщины, кормящие ребенка (или лица, проживающие с таким человеком);
  • люди с инвалидностью или хроническим заболеванием (или лица, проживающие с таким человеком).


Победители программы должны выбрать учебный курс согласно следующим критериям:

  • соответствие программы актуальным потребностям местного рынка труда;
  • продолжительность курса не должна превышать 6 месяцев, а завершиться он должен к июню 2025 года.

Подать заявку на участие и ознакомиться подробнее с деталями по отбору можно по ссылке. Заявку нужно отправить до 23 декабря 2024 года.

Финансирование программы осуществляется через Бюро по гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID).

Напомним, при содействии Фонда Говарда Г. Баффета, международная гуманитарная организация Mercy Corps реализует программу поддержки сельского хозяйства Украины. Домохозяйства в нескольких областях и мелкие фермеры могут получить денежную помощь.

Также мы писали, что люди в Запорожье и Кривом Роге могут получить ваучеры для восстановления жилья, поврежденного в результате войны. Международная организация по миграции (МОМ) при поддержке Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID BHA) внедряет эту программу.

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