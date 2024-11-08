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Допомога у 10,8 тис. грн — де в Україні будуть доступні виплати

8 листопада 2024 11:12
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від Агентства ООН — де стартує реєстрація у листопаді
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Агентство ООН у справах біженців в Україні продовжує надання грошової допомоги для вразливих категорій громадян. Зокрема, виплати можна буде оформити у Черкаській області у листопаді 2024 році.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Як зазначається, зареєструватися на фінансову допомогу від ООН зможуть такі категорії громадян:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • особи, які на якийсь час виїздили за кордон, однак повернулися в Україну.

Також потрібно належати до одного з критеріїв вразливості. А саме:

  • сім'ю очолює батько чи мати, є діти до 18 років;
  • є люди похилого віку, яким понад 55 років;
  • у родині є лише літні люди (за 55 років), які виховують неповнолітніх дітей;
  • є громадяни з інвалідністю/важкими хворобами, потребують догляду;
  • дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 5,4 тис. грн.

Сума допомоги та як оформити

Розмір виплат становить 3,6 тис. гривень на одну особу, а за три місяці — 10,8 тис. гривень.

15 листопада, у п'ятницю, в м. Золотоноша Черкаської області відбудеться збір даних для отримання грошової допомоги. За виїздами в інші населені пункти бригади благодійників можна стежити в Telegram.

Потрібно надати оригінали документів:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку переселенця;
  • банківську картку для зарахування грошей;
  • свідоцтво про народження дітей (за наявності);
  • документ, де вказана опіка над дитиною;
  • посвідчення/медичну довідку (про інвалідність, хронічну хворобу).

Що ще варто знати

Нагадаємо, з грудня почнеться дія програми з надання 1 тис. гривень громадянам, зокрема для пенсіонерів. Нарахування коштів для людей похилого віку матиме свої особливості.

Також ми писали, що програму допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) розширили. Тепер у списку отримувачів: особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю.

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