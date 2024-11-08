Виплати від Агентства ООН — де стартує реєстрація у листопаді

Допомога у 10,8 тис. грн — де в Україні будуть доступні виплати
Агентство ООН у справах біженців в Україні продовжує надання грошової допомоги для вразливих категорій громадян. Зокрема, виплати можна буде оформити у Черкаській області у листопаді 2024 році.
Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.
Кому будуть доступні виплати у Черкаській області
Як зазначається, зареєструватися на фінансову допомогу від ООН зможуть такі категорії громадян:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- особи, які на якийсь час виїздили за кордон, однак повернулися в Україну.
Також потрібно належати до одного з критеріїв вразливості. А саме:
- сім'ю очолює батько чи мати, є діти до 18 років;
- є люди похилого віку, яким понад 55 років;
- у родині є лише літні люди (за 55 років), які виховують неповнолітніх дітей;
- є громадяни з інвалідністю/важкими хворобами, потребують догляду;
- дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 5,4 тис. грн.
Сума допомоги та як оформити
Розмір виплат становить 3,6 тис. гривень на одну особу, а за три місяці — 10,8 тис. гривень.
15 листопада, у п'ятницю, в м. Золотоноша Черкаської області відбудеться збір даних для отримання грошової допомоги. За виїздами в інші населені пункти бригади благодійників можна стежити в Telegram.
Потрібно надати оригінали документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- довідку переселенця;
- банківську картку для зарахування грошей;
- свідоцтво про народження дітей (за наявності);
- документ, де вказана опіка над дитиною;
- посвідчення/медичну довідку (про інвалідність, хронічну хворобу).
Що ще варто знати
Нагадаємо, з грудня почнеться дія програми з надання 1 тис. гривень громадянам, зокрема для пенсіонерів. Нарахування коштів для людей похилого віку матиме свої особливості.
Також ми писали, що програму допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) розширили. Тепер у списку отримувачів: особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю.
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