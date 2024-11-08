Виплати від Агентства ООН — де стартує реєстрація у листопаді

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Агентство ООН у справах біженців в Україні продовжує надання грошової допомоги для вразливих категорій громадян. Зокрема, виплати можна буде оформити у Черкаській області у листопаді 2024 році.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Як зазначається, зареєструватися на фінансову допомогу від ООН зможуть такі категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

особи, які на якийсь час виїздили за кордон, однак повернулися в Україну.

Також потрібно належати до одного з критеріїв вразливості. А саме:

сім'ю очолює батько чи мати, є діти до 18 років;

є люди похилого віку, яким понад 55 років;

у родині є лише літні люди (за 55 років), які виховують неповнолітніх дітей;

є громадяни з інвалідністю/важкими хворобами, потребують догляду;

дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 5,4 тис. грн.

Сума допомоги та як оформити

Розмір виплат становить 3,6 тис. гривень на одну особу, а за три місяці — 10,8 тис. гривень.

15 листопада, у п'ятницю, в м. Золотоноша Черкаської області відбудеться збір даних для отримання грошової допомоги. За виїздами в інші населені пункти бригади благодійників можна стежити в Telegram.

Потрібно надати оригінали документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця;

банківську картку для зарахування грошей;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, де вказана опіка над дитиною;

посвідчення/медичну довідку (про інвалідність, хронічну хворобу).

Що ще варто знати

Нагадаємо, з грудня почнеться дія програми з надання 1 тис. гривень громадянам, зокрема для пенсіонерів. Нарахування коштів для людей похилого віку матиме свої особливості.

Також ми писали, що програму допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) розширили. Тепер у списку отримувачів: особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю.