Виплати на операції та медикаменти — хто і де може отримати у 2025 році

Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році деякі громадяни, які потребують грошей на термінову операцію, дорогі медикаменти, відновлення житла після пожежі чи стихійного лиха, можуть звертатись до місцевої влади. Зокрема, така можливість передбачена програмою допомоги у місті Дніпро.

Про це розповіли у пресслужбі Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати матеріальну допомогу у 2025 році

Як зазначається, фінансову допомогу можуть отримати громадяни, зареєстровані у Дніпрі, які потрапили у складну життєву ситуацію. Кошти передбачені:

на лікування хвороб;

на покриття витрат через пожежі або стихійні лиха;

інші ситуації, що порушили нормальну життєдіяльність.

Матдопомогу виплачують один раз на рік. Її здійснюють на особовий банківський рахунок отримувача або через пошту.

Розмір допомоги буде індивідуальним, адже визначатиметься рішенням комісії. Проте загалом не зможе перевищувати десять розмірів прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць.

Як отримати грошову допомогу у Дніпрі

Для того, щоб отримати адресну матеріальну допомогу, потрібно подати заяву та документи за адресою Дніпровської міськради: просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000 (у спеціальну скриньку для звернень). Також можна за цією адресою надіслати заяву та документи поштою.

Зокрема, необхідно підготувати такі документи:

паспорт, ідентифікаційний код;

довідку переселенця;

довідку про склад сім’ї;

довідку про доходи заявника та членів його сім’ї за останні три місяці;

довідку з Держслужби зайнятості про перебування/неперебування на обліку (для непрацюючих працездатних осіб);

довідку про розмір державної соцдопомоги;

довідку з медзакладу про необхідність лікування у випадку хвороби;

у випадку пожежі потрібно надати завірену копію акта ДСНС, якщо сталася не пізніше ніж рік тому до подання заяви на допомогу.

Раніше ми писали, що громадяни з інвалідністю можуть отримати допомогу від БФ "Право на Захист". Кошти можна буде витратити на комунальні послуги під час зими.

Ще розповідали, що ЮНІСЕФ виплатить родинам з дітьми гроші на зимовий період. Розраховувати на виплати зможуть жителі з прифронтових територій у 19,4 тис. грн.