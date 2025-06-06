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Денежная помощь на лечение до 30 тыс. грн — кто может оформить

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Дата публикации 6 июня 2025 08:00
Выплаты до 30 тыс. грн — где доступна программа помощи для пострадавших украинцев
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане, пострадавшие из-за вооруженной агрессии России, смогут получить денежную помощь на лечение в 2025 году. Подобные выплаты, в частности, предоставляют в Херсонском регионе в размере от 20 тыс. до 30 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах пресс-службы Херсонского горсовета.

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Подробнее о программе помощи в Херсоне

По данным Херсонской городской военной администрации, жители региона имеют право на финансовую помощь на лечение. Выплаты предоставляются в рамках городской программы "Социальная защита".

Так, средства может получить каждый житель, который получил ранения из-за российской вооруженной агрессии, а также родственники погибших.

Сумма финансовой помощи зависит от возраста граждан, которые получили физические повреждения из-за обстрелов РФ. Доступны только два вида выплат в случае получения травм:

  • 20 тыс. гривен — для лечения физических повреждений для взрослых;
  • 30 тыс. гривен — для лечения физических повреждений для детей.

Также Херсонская городская тергромада оказывает помощь родным погибших из-за обстрелов на погребение — по 50 тыс. гривен.

Как оформить денежную помощь в Херсоне

Тем, кто нуждается в подобной помощи из-за полученных травм, могут обратиться в районные советы в Херсоне. В частности, только за предыдущий год горсовет выделил 10,29 млн грн средств для 390 граждан.

Уточнить информацию о перечне документов и порядке оформления финпомощи можно по номерам телефонов:

  • Днепровский район — 099 25 35 491;
  • Корабельный район — 050 87 51 141 141;
  • Центральный район — 066 44 79 236.

Ранее мы рассказывали, что граждане сталкиваются с трудностями при подаче заявок онлайн на выплаты ко Дню Независимости-2025. В ПФУ объяснили, почему возникают проблемы.

Также писали, что в Минсоцполитики сообщили, что некоторые украинские дети имеют право на ежемесячные выплаты до 6,4 тыс. грн. Также уточнили, как оформить такую помощь.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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