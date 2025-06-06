Выплаты до 30 тыс. грн — где доступна программа помощи для пострадавших украинцев

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане, пострадавшие из-за вооруженной агрессии России, смогут получить денежную помощь на лечение в 2025 году. Подобные выплаты, в частности, предоставляют в Херсонском регионе в размере от 20 тыс. до 30 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах пресс-службы Херсонского горсовета.

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По данным Херсонской городской военной администрации, жители региона имеют право на финансовую помощь на лечение. Выплаты предоставляются в рамках городской программы "Социальная защита".

Так, средства может получить каждый житель, который получил ранения из-за российской вооруженной агрессии, а также родственники погибших.

Сумма финансовой помощи зависит от возраста граждан, которые получили физические повреждения из-за обстрелов РФ. Доступны только два вида выплат в случае получения травм:

20 тыс. гривен — для лечения физических повреждений для взрослых;

30 тыс. гривен — для лечения физических повреждений для детей.

Также Херсонская городская тергромада оказывает помощь родным погибших из-за обстрелов на погребение — по 50 тыс. гривен.

Как оформить денежную помощь в Херсоне

Тем, кто нуждается в подобной помощи из-за полученных травм, могут обратиться в районные советы в Херсоне. В частности, только за предыдущий год горсовет выделил 10,29 млн грн средств для 390 граждан.

Уточнить информацию о перечне документов и порядке оформления финпомощи можно по номерам телефонов:

Днепровский район — 099 25 35 491;

Корабельный район — 050 87 51 141 141;

Центральный район — 066 44 79 236.

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