Виплати до 30 тис. грн — де доступна програма допомоги для постраждалих українців

Грошова допомога на лікування до 30 тис. грн — хто може оформити
Українські громадяни, які постраждали через збройну агресію Росії, зможуть отримати грошову допомогу на лікування у 2025 році. Подібні виплати, зокрема, надають у Херсонському регіоні у розмірі від 20 тис. до 30 тис. гривень.
Про це йдеться у матеріалах пресслужби Херсонської міськради.
Детальніше про програму допомоги у Херсоні
За даними Херсонської міської військової адміністрації, жителі регіону мають право на фінансову допомогу на лікування. Виплати надаються в рамках міської програми "Соціальний захист".
Так, кошти може отримати кожен житель, який отримав поранення через російську збройну агресію, а також родичі загиблих.
Сума фінансової допомоги залежить від віку громадян, які отримали фізичні ушкодження через обстріли РФ. Доступні тільки два види виплат у разі отримання травм:
- 20 тис. гривень — для лікування фізичних ушкоджень для дорослих;
- 30 тис. гривень — для лікування фізичних ушкоджень для дітей.
Також Херсонська міська тергромада надає допомогу рідним загиблих через обстріли на поховання — по 50 тис. гривень.
Як оформити грошову допомогу у Херсоні
Тим, хто потребує подібної допомоги через отримані травми, можуть звернутися до районних рад у Херсоні. Зокрема, лише за попередній рік міськрада виділила 10,29 млн грн коштів для 390 громадян.
Уточнити інформацію про перелік документів та порядок оформлення фіндопомоги можна за номерами телефонів:
- Дніпровський район — 099 25 35 491;
- Корабельний район — 050 87 51 141;
- Центральний район — 066 44 79 236.
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Також писали, що в Мінсоцполітики повідомили, що деякі українські діти мають право на щомісячні виплати до 6,4 тис. грн. Також уточнили, як оформити таку допомогу.
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