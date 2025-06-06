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Грошова допомога на лікування до 30 тис. грн — хто може оформити

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Дата публікації: 6 червня 2025 08:00
Виплати до 30 тис. грн — де доступна програма допомоги для постраждалих українців
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни, які постраждали через збройну агресію Росії, зможуть отримати грошову допомогу на лікування у 2025 році. Подібні виплати, зокрема, надають у Херсонському регіоні у розмірі від 20 тис. до 30 тис. гривень.

Про це йдеться у матеріалах пресслужби Херсонської міськради.

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Детальніше про програму допомоги у Херсоні

За даними Херсонської міської військової адміністрації, жителі регіону мають право на фінансову допомогу на лікування. Виплати надаються в рамках міської програми "Соціальний захист".

Так, кошти може отримати кожен житель, який отримав поранення через російську збройну агресію, а також родичі загиблих.

Сума фінансової допомоги залежить від віку громадян, які отримали фізичні ушкодження через обстріли РФ. Доступні тільки два види виплат у разі отримання травм:

  • 20 тис. гривень — для лікування фізичних ушкоджень для дорослих;
  • 30 тис. гривень — для лікування фізичних ушкоджень для дітей.

Також Херсонська міська тергромада надає допомогу рідним загиблих через обстріли на поховання — по 50 тис. гривень.

Як оформити грошову допомогу у Херсоні

Тим, хто потребує подібної допомоги через отримані травми, можуть звернутися до районних рад у Херсоні. Зокрема, лише за попередній рік міськрада виділила 10,29 млн грн коштів для 390 громадян.

Уточнити інформацію про перелік документів та порядок оформлення фіндопомоги можна за номерами телефонів:

  • Дніпровський район — 099 25 35 491;  
  • Корабельний район — 050 87 51 141;  
  • Центральний район — 066 44 79 236.

Раніше ми розповідали, що громадяни стикаються з труднощами під час подачі заявок онлайн на виплати до Дня Незалежності-2025. У ПФУ пояснили, чому виникають проблеми.

Також писали, що в Мінсоцполітики повідомили, що деякі українські діти мають право на щомісячні виплати до 6,4 тис. грн. Також уточнили, як оформити таку допомогу. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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