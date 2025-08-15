Выплаты на лечение — где украинцам доступна денежная помощь до 40 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году украинцы имеют право на денежную помощь по городским социальным программам. В частности, на подобную материальную помощь могут претендовать граждане, имеющие серьезные заболевания или пострадавшие в результате агрессии РФ, проживающие в Полтавской громаде.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Какие предусмотрены суммы помощи для граждан

Как отмечается, речь идет о единовременных выплатах на лечение и другие сложные жизненные ситуации, которые предусмотрены для жителей Полтавской громады в рамках программы "Турбота".

В частности, гарантированы выплаты на лечение для жителей Полтавской громады, у которых есть различные заболевания.

Так, граждане могут рассчитывать на единовременную материальную помощь на лечение детей с онкологической патологией и болезнями, требующими постоянного лечения в размере 40 тыс. грн каждому. В случае обращения за помощью выплату будут начислять на основе представления городского Департамента здравоохранения.

Также предусмотрены ежемесячные выплаты для лиц с трансплантированными органами на покупку необходимых лекарств иммуносупрессивного действия, для больных муковисцидозом.

Можно обращаться совершеннолетним лицам за ежеквартальной материальной помощью в случае болезни фенилкетонурией, гомоцистеинурией или гомоцистеинемией в размере 6 тыс. грн.

Предоставляется помощь при наличии тяжелых хронических заболеваний почек, если граждане находятся на пролонгированной программе гемодиализа и нуждаются в регулярном обеспечении лекарственными препаратами.

Также предусмотрена другая финансовая поддержка граждан. В частности, речь идет о тех, кто имеет инвалидность, или тех, кто потерял на войне родных.

Куда можно обращаться за предоставлением помощи

Выплата денежной помощи происходит на основе личного обращения жителей Полтавской громады. После внесения в списки выплаты будут осуществляться по спискам теруправлений Департамента соцзащиты населения и на основе представления городского Департамента здравоохранения.

Как отмечают в управлении соцразвития Департамента соцзащиты населения Полтавского горсовета, в случае подачи заявления на указанную денежную помощь будет осуществлен индивидуальный подход для каждого конкретного случая.

Согласно утвержденному решению Полтавского городского совета, ожидаемый размер расходов программы "Турбота" на 2025 год составляет более 168 млн грн.

Ранее мы писали, что с 15 августа 2025 года откроется регистрация на выплаты от УВКБ ООН в г. Кривой Рог Днепропетровской области. Речь идет о единовременной выплате в размере 10,8 тыс. грн.

Также мы рассказывали о программе сельскохозяйственной поддержки для уязвимых домохозяйств. Она предусматривает предоставление помощи от гуманитарного фонда для Украины (UHF).