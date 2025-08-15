Відео
Грошова допомога на лікування — де доступні виплати у 40 тис. грн

Грошова допомога на лікування — де доступні виплати у 40 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 08:00
Виплати на лікування — де українцям доступна грошова допомога до 40 тис. грн
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році українці мають право на грошову допомогу за міськими соціальними програмами. Зокрема, на подібну матеріальну допомогу можуть претендувати громадяни, які мають серйозні захворювання чи постраждали у результаті агресії РФ, які проживають у Полтавській громаді.

Про це повідомила пресслужба Полтавській міської ради.

Читайте також:

Які передбачені суми допомоги для громадян

Як зазначається, йдеться про одноразові виплати на лікування та інші складні життєві ситуації, які передбачені для мешканців Полтавської громади в рамках програми "Турбота". 

Зокрема, гарантовані виплати на лікування для жителів Полтавської громади, у яких є різноманітні захворювання.

Так, громадяни можуть розраховувати на одноразову матеріальну допомогу на лікування дітей з онкологічною патологією та хворобами, що вимагають постійного лікування у розмірі 40 тис. грн кожному. У разі звернення за допомогою виплату будуть нараховувати на основі подання міського Департаменту охорони здоров’я.

Також передбачені щомісячні виплати для осіб з трансплантованими органами на купівлю необхідних ліків імуносупресивної дії, для хворих на муковісцидоз.

Можна звертатися повнолітнім особам за щоквартальною матеріальною допомогою у разі хвороби на фенілкетонурію, гомоцистеїнурію чи гомоцистеїнемію у розмірі 6 тис. грн.

Надається допомога у разі наявності тяжких хронічних захворювань нирок, якщо громадяни знаходяться на пролонгованій програмі гемодіалізу та потребують регулярного забезпечення лікарськими препаратами.  

Також передбачена інша фінансова підтримка громадян. Зокрема, йдеться про тих, хто має інвалідність, чи тих, хто втратив на війні рідних.

Куди можна звертатися за наданням допомоги

Виплата грошової допомоги відбувається на основі особистого звернення жителів Полтавської громади. Після внесення до списків виплати будуть здійснюватися за списками теруправлінь Департаменту соцзахисту населення та на основі подання міського Департаменту охорони здоров’я.

Як зазначають в управлінні соцрозвитку Департаменту соцзахисту населення Полтавської міськради, у разі поданні заяви на зазначену грошову допомогу буде здійснений індивідуальний підхід для кожного конкретного випадку.

Згідно із затвердженим рішенням Полтавської міської ради, очікуваний розмір видатків програми "Турбота" на 2025 рік становить понад 168 млн грн.

Раніше ми писали, що з 15 серпня 2025 року відкриється реєстрація на виплати від УВКБ ООН у м. Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 10,8 тис. грн. 

Також ми розповідали про програму сільськогосподарської підтримки для вразливих домогосподарств. Вона передбачає надання допомоги від гуманітарного фонду для України (UHF). 

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
