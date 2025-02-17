Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Денежная помощь на лечение — где доступны выплаты arrow

Денежная помощь на лечение — где доступны выплаты

17 февраля 2025 13:04
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты на лечение — где предоставляют денежную помощь в 2025 году
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине некоторые граждане, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить единовременную денежную помощь. В  частности, выплаты на лечение доступны жителям Харьковской области.

Об этом говорится в Telegram-канале "Гуманитарная помощь — сообщество".

Читайте также:

Подробнее о программе помощи жителям Харьковщины

Как отмечается, в рамках программы соцзащиты населения в Харьковской области граждане смогут получить денежную помощь. Средства выплатят:

  • лицам, которые оказались в сложной жизненной ситуации;
  • имеют тяжелые болезни и нуждаются в оперативном вмешательстве;
  • гражданам, пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации в регионе, или семьям погибших в связи с этим;
  • лицам, которые пострадали из-за пожаров/стихийных бедствий.

Также программа предусматривает использование помощи для обеспечения граждан на средства реабилитации. Речь идет о тех, кто потерял трудоспособность и еще не успел оформить инвалидность.

Как получить денежную помощь

Для того, чтобы получить помощь, необходимо обратиться с заявлением на имя главы Харьковской областной военной администрации, заместителей или областных депутатов.

В частности, помочь с написанием заявления и сбором документов могут:

  • представители соцзащиты в громаде;
  • старосты;
  • депутаты местных советов на местах.

Перечень необходимых документов:

  • паспорт гражданина (копия);
  • идентификационный код (копия);
  • медицинские справки;
  • справка об открытии счета в банке (для выплат);
  • справка о регистрации места жительства.

Заявление и документы необходимо отправить по адресу 61002, г. Харьков, ул. Сумская, 64.

Ранее мы писали, что до конца февраля украинцы смогут получить денежную помощь по программе "Теплая зима". Речь идет о сумме в 6,5 тыс. гривен на детей из малообеспеченных семей и из числа внутренних переселенцев.

Также сообщалось, что некоторые граждане смогут оформить финпомощь от УВКБ ООН. Средства по поданным заявкам получат жители одного из населенных пунктов Сумской области.

выплаты Харьковская область материальная помощь деньги денежная помощь
Реклама
Реклама
Реклама