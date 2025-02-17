Выплаты на лечение — где предоставляют денежную помощь в 2025 году

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить единовременную денежную помощь. В частности, выплаты на лечение доступны жителям Харьковской области.

Об этом говорится в Telegram-канале "Гуманитарная помощь — сообщество".

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Подробнее о программе помощи жителям Харьковщины

Как отмечается, в рамках программы соцзащиты населения в Харьковской области граждане смогут получить денежную помощь. Средства выплатят:

лицам, которые оказались в сложной жизненной ситуации;

имеют тяжелые болезни и нуждаются в оперативном вмешательстве;

гражданам, пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации в регионе, или семьям погибших в связи с этим;

лицам, которые пострадали из-за пожаров/стихийных бедствий.

Также программа предусматривает использование помощи для обеспечения граждан на средства реабилитации. Речь идет о тех, кто потерял трудоспособность и еще не успел оформить инвалидность.

Как получить денежную помощь

Для того, чтобы получить помощь, необходимо обратиться с заявлением на имя главы Харьковской областной военной администрации, заместителей или областных депутатов.

В частности, помочь с написанием заявления и сбором документов могут:

представители соцзащиты в громаде;

старосты;

депутаты местных советов на местах.

Перечень необходимых документов:

паспорт гражданина (копия);

идентификационный код (копия);

медицинские справки;

справка об открытии счета в банке (для выплат);

справка о регистрации места жительства.

Заявление и документы необходимо отправить по адресу 61002, г. Харьков, ул. Сумская, 64.

Ранее мы писали, что до конца февраля украинцы смогут получить денежную помощь по программе "Теплая зима". Речь идет о сумме в 6,5 тыс. гривен на детей из малообеспеченных семей и из числа внутренних переселенцев.

Также сообщалось, что некоторые граждане смогут оформить финпомощь от УВКБ ООН. Средства по поданным заявкам получат жители одного из населенных пунктов Сумской области.