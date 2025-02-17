Выплаты на лечение — где предоставляют денежную помощь в 2025 году

Денежная помощь на лечение — где доступны выплаты
В Украине некоторые граждане, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить единовременную денежную помощь. В частности, выплаты на лечение доступны жителям Харьковской области.
Об этом говорится в Telegram-канале "Гуманитарная помощь — сообщество".
Подробнее о программе помощи жителям Харьковщины
Как отмечается, в рамках программы соцзащиты населения в Харьковской области граждане смогут получить денежную помощь. Средства выплатят:
- лицам, которые оказались в сложной жизненной ситуации;
- имеют тяжелые болезни и нуждаются в оперативном вмешательстве;
- гражданам, пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации в регионе, или семьям погибших в связи с этим;
- лицам, которые пострадали из-за пожаров/стихийных бедствий.
Также программа предусматривает использование помощи для обеспечения граждан на средства реабилитации. Речь идет о тех, кто потерял трудоспособность и еще не успел оформить инвалидность.
Как получить денежную помощь
Для того, чтобы получить помощь, необходимо обратиться с заявлением на имя главы Харьковской областной военной администрации, заместителей или областных депутатов.
В частности, помочь с написанием заявления и сбором документов могут:
- представители соцзащиты в громаде;
- старосты;
- депутаты местных советов на местах.
Перечень необходимых документов:
- паспорт гражданина (копия);
- идентификационный код (копия);
- медицинские справки;
- справка об открытии счета в банке (для выплат);
- справка о регистрации места жительства.
Заявление и документы необходимо отправить по адресу 61002, г. Харьков, ул. Сумская, 64.
Ранее мы писали, что до конца февраля украинцы смогут получить денежную помощь по программе "Теплая зима". Речь идет о сумме в 6,5 тыс. гривен на детей из малообеспеченных семей и из числа внутренних переселенцев.
Также сообщалось, что некоторые граждане смогут оформить финпомощь от УВКБ ООН. Средства по поданным заявкам получат жители одного из населенных пунктов Сумской области.
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